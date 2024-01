SOKO Hamburg: Warum musste Apnoe-Taucherin Alva Imbeck sterben?

Ermittler Oskar Schütz ermittelt diesen Montag in der Folge Der letzte Atemzug. Warum musste die Apnoe-Taucherin Alva Imbeck sterben?

Von Rosalie Fischer

Hamburg - Oskar Schütz (gespielt von Marek Erhardt, 54) geht am Montag in der SOKO-Hamburg-Folge "Der letzte Atemzug" dem Mord an der Apnoe-Taucherin Alva Imbeck (gespielt von Barbara Lanz, 40) auf den Grund. Warum musste die Hamburgerin sterben?

Oskar Schütz (Marek Erhardt, l.) und Luiz Vieira dos Santos (Thiago Braga de Oliveira, r.) schauen sich die Gegend um das Haus der Toten genauer an. © ZDF/manju.de In ihrem kleinen Haus an der Elbe wird Imbeck von Berufstaucherin Lotte Stelzer (gespielt von Isabell Giebeler, 38) tot in ihrem Bett aufgefunden. Vermutlich wurde sie mit einem Kopfkissen erstickt, klärt Ermittler Luiz Vieira dos Santos (Thiago Braga de Oliveira, 36) Schütz auf. Die Leiche weist Abwehrspuren an den Armen auf. Tatzeit: Irgendwann am späten Abend. Ist Alva Imbeck etwa einer Einbruchsserie zum Opfer gefallen? Ihre Haustür schloss sie laut Stelzer jedenfalls nie ab. Oder wollte sich der ehemalige Berufstaucher Erich Prange (gespielt von Benjamin Schroeder, 38) an ihr rächen? Er leidet seit einem Tauchunfall, bei dem Alva die Verantwortung trug, unter starken gesundheitlichen Problemen. Hatte er überhaupt genug Kraft für einen Mord? Spielt er den Ermittlern nur etwas vor? Nicht die einzigen Verdachtsmomente ...

Zahlreiche Verdächtige, aber wer hat die Tote auf dem Gewissen?