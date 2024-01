Schlagersänger in Badewanne ertränkt: Auftakt der eingestellten "SOKO Hamburg"

Finale Staffel "SOKO Hamburg"! Nach der ZDF-Ankündigung, die Krimireihe nach der 6. Staffel einzustellen, ermitteln Oskar Schütz und Co. ein paar letzte Male.

Von Nico Zeißler

Hamburg - Leinen los für die finale Staffel "SOKO Hamburg"! Nach der Ankündigung des ZDF, die Krimireihe nach der 6. Staffel einzustellen, ermitteln Oskar Schütz und Co. ab dem heutigen Montag bis ins Frühjahr noch einmal in der Hansestadt. Wir sagen Euch, was in Folge 1 passiert.

Schlagersänger Ingo Illbruck bei seinem letzten Auftritt. © ZDF/Manju Sawhney Auf der Reeperbahn steigt im Club "Pink Lantern" am Abend das Konzert von Ingo Illbruck (gespielt von Frank Logemann, 59). Nur wenige Fans haben sich eingefunden, um unter anderem seinen Hit "Mit Haut und Haar" mitzuträllern. Am nächsten Tag alarmiert Martina Illbruck (Vivien Mahler, 51) die Polizei. Die Ex-Frau des Sängers will am Telefon weder ihren Namen noch ihre genaue Adresse sagen, nur so viel: Sie hat eine Leiche gefunden. Vor Ingo Illbrucks Wohnhaus wartet sie auf die Beamten. Die Leiche des Künstlers liegt in der Badewanne. Für den Ersten Kriminalhauptkommissar Oskar Schütz (Marek Erhardt, 54) ungewöhnlich: Martina besaß mehr als 20 Jahre nach der Scheidung noch immer einen Hausschlüssel.

Lena Testorp und Oskar Schütz kommen am Haus des Toten an. © ZDF/Manju Sawhney

SOKO Hamburg: Schlagersänger in seiner Badewanne ertränkt

Will verhindern, dass der Tod ihres Ex-Mannes an die Öffentlichkeit gelangt: Martina Illbruck. © ZDF/Manju Sawhney Sie setzt alles daran, dass die Presse nichts vom Tod des Sängers erfährt. Es wäre ein weiteres trauriges Kapitel in seiner Vita nach nicht allzu lang zurückliegenden Alkoholabstürzen und Affären. "Der war auf jeden Fall ordentlich in den Schlagzeilen", sagt Kriminalkommissarin Franzi Berger (Paula Schramm, 34). Und SOKO-Chefin Ella Hansen (Oceana Mahlmann, 41) ergänzt: "Nach allem, was wir wissen, müssen wir wirklich von Mord ausgehen." Illbruck sei - vermutlich unter Nachhilfe - in seinem Badewasser ertrunken. Martina Illbruck gibt zu, dass die Affären ihres Partners der Trennungsgrund gewesen waren. Übermannte sie möglicherweise die Eifersucht, weil sich ihr Ex mit einer anderen Frau vergnügte? Und was ist mit Deniz Tokmak (Adam Bousdoukos, 49), dem Besitzer des Clubs, in dem Illbruck am Vorabend einen Auftritt hatte? Tokmak produzierte das letzte Album, durch dessen Erfolglosigkeit er fette rote Zahlen schrieb. Zudem hetzte der Sänger ihm das Finanzamt auf den Hals. Ein Motiv könnte auch Viola Weisshaupt (Marlen Ulonska, 45) haben. Illbrucks Steuerprüferin war zudem sein größter Fan und eine seiner Affären. Wollte sie sich für die fehlende Exklusivität rächen?

SOKO-Chefin Ella Hansen kennt den Besitzer des "Pink Lantern", Deniz Tokmak, der auch ein Motiv hatte. © ZDF/Manju Sawhney

Viola Weisshaupt war Illbrucks größter Fan. © ZDF/Manju Sawhney