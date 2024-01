Soko Hamburg ermittelt wieder: Wer ist der Mörder von Dr. Marchlewski?

Dr. Stanislaw Marchlewski liegt tot in seiner Sauna. Oskar Schütz (Marek Erhardt, 54) und Lena Testorp (Anna von Haebler, 37) untersuchen den Tatort. © ZDF/Sandra Hoever

Er starb in seiner eigenen Gartensauna, weil jemand diese von außen mit einem Besen zugesperrt und angezündet hatte. Todesursache: vermutlich eine Rauchvergiftung.



Sein Sohn Dr. Florian Marchlewski (gespielt von Jaime Ferkic, 34), der seit zwei Jahren in der Praxis seines Vaters arbeitet, fand ihn am Morgen. Er kenne niemanden, der ihn nicht gemocht habe, erklärt der junge Arzt den Ermittlern.

Am Tag zuvor sei ein älteres Paar in die Praxis gekommen, berichtet Marchlewski weiter. Als er dem Mann Blut abnahm, stürmte seine Lebensgefährtin herein und zog ihn hinaus, erinnert er sich. Zuvor seien sie bei dem nun toten Arzt im Behandlungszimmer gewesen.

Der Arzt habe lautstark eine Arzthelferin Johanna Petersen (gespielt von Hannah Gharib, 25) auf dem Flur gefeuert, begründet die Frau in einer Befragung ihr plötzliches Verlassen der Praxis.