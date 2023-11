Video zeigt Lehrer und getötete Schülerin beim Sex: "SOKO"-Ermittler haben bösen Verdacht

Köln – Eine hübsche junge Frau wird von einem Mann mit Waffe im Wald verfolgt, dann fällt ein Schuss ... Was als harmloses Schulprojekt beginnt, endet tödlich, denn kurz darauf wird die Leiche der 18-jährigen Horrorfilm-Protagonistin gefunden. Steckt etwa ein Lehrer dahinter, von dem ein Sex-Video mit der getöteten Schülerin existiert? Die " SOKO Köln " (ZDF) ermittelt.

Der erste Verdacht fällt auf den obdachlosen Einsiedler Hermann Friedrichs (Michael Witte, 66), der ganz in der Nähe des Tatorts sein Nachtlager aufgeschlagen hat. Und tatsächlich gibt Friedrichs auf Drängen der Ermittler zu, Majas Leiche noch vor allen anderen entdeckt zu haben.

Erst am nächsten Tag macht eine Mitschülerin die grausame Entdeckung und bemerkt die übel zugerichtete Leiche Majas zwischen den Bäumen im Kölner Stadtwald.

... doch dann wird Majas Leiche übel zugerichtet im Wald gefunden. © ZDF/Frank Dicks

Majas Mitschüler und Schulprojekt-Regisseur Aslan Demir (Doguhan Kabadayi, 22) hatte anscheinend ein Auge auf die 18-Jährige geworfen, zuletzt aber eine unschöne Abfuhr von Maja kassiert.

Klassenkameradin Charlotte Fürst (Lilly Barshy, 21) hingegen war offenbar eifersüchtig, weil sie selbst Interesse an Aslan hatte - ebenfalls ein mögliches Tatmotiv.

Als dann jedoch ein Video auftaucht, das Maja vor ihrem Tod beim Sex mit dem Lehrer Jan Tauber (Daniel Wiemer, 47) zeigt, drängt sich den "SOKO"-Ermittlern ein böser Verdacht auf: Hat Maja ihren Lehrer etwa mit dem Video erpresst und musste deshalb sterben?

