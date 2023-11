Milchkönigin stirbt bei Fenstersturz: "Es muss ein Kampf stattgefunden haben"

Was hat die Weinkönigin Marie Neffgen (Henrike Fehrs, 39, 2.v.l.) mit dem tödlichen Fenstersturz der Milchkönigin zu tun? © ZDF/Martin Rottenkolber

"Hier ist Sandra Windmöller. Ich hab was für euch, hier läuft 'ne Riesen-Schweinerei. Ich hab gerade erfahren, dass ..." Mehr kann die Milchkönigin der Lokalpresse am Telefon nicht sagen, als sie plötzlich aus dem Fenster gestoßen wird und in ihren Tod stürzt.

Eine Untersuchung des Tatorts liefert erste Erkenntnisse. "Es muss ein Kampf stattgefunden haben", ist "SOKO Köln"-Kommissar Jonas Fischer (gespielt von Lukas Piloty, 42) überzeugt. So wurden Hautpartikel unter den Fingernägeln der Toten gefunden.

Ein Stofffetzen, der möglicherweise vom Täter stammt, führt die Ermittler auf die Spur der Weinkönigin von Unkel, Marie Neffgen (Henrike Fehrs, 39). Und tatsächlich gesteht die Pseudo-Adelige beim Verhör auf der Polizeiwache, dass sie und Sandra Windmöller (Lene Dax, 34) Streit hatten.

Ihr zufolge ging es dabei um ein Video, das Sandra kurz zuvor mit dem Handy aufgenommen hatte und hinter die Kulissen der scheinbar heilen Welt der Produktköniginnen blicken lässt.