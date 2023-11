Eskalation auf Polizeiwache: Mann geht auf Kontrahenten los, "SOKO"-Ermittler müssen einschreiten

Köln - Eskalation im Polizei-Präsidium! In der neuen " SOKO Köln "-Folge ("Die Ruhe nach dem Sturm") geht ein Mord-Verdächtiger auf seinen Kontrahenten los. Die Beamten müssen einschreiten und die Männer voneinander trennen.

Dabei hatte Lina Wesskamp zuletzt unerwartete Hilfe von einer Reihe Fremder erhalten, die Anteil am Schicksal der Sturm-Opfer nahmen und beim Wiederaufbau halfen. Unter ihnen befand sich auch der Schreiner Erik Trimborn (Jakob Geßner, 35), der bei einer Befragung auf dem Polizeirevier seine Unschuld beteuert.

Ihr Ehemann befand sich im Inneren, als der Tornado tobte, und wurde von einem herabfallenden Stein am Kopf tödlich verletzt.

Erste Nachforschungen ergeben, dass die Künstlerin in den zwei Monaten vor ihrem gewaltsamen Tod eine schwere Zeit durchgemacht hat. Durch einen Wirbelsturm wurde ihr Haus in der Nähe von Köln schwer beschädigt.

Die beiden Kontrahenten stehen mit dem Mordopfer Lina Wesskamp (gespielt von Friederike Bellstedt, 57) in Verbindung. Die 54-jährige Bildhauerin wurde erst kürzlich tot am Rheinufer gefunden, erdrosselt mit einer Angelschnur.

Die Nachbarin Doreen Wieland (Luise Helm, 40, l.) berichtet "SOKO"-Chefin Lilly Funke (Tatjana Kästel, 41), dass der Ehemann des Opfers durch einen herabfallenden Stein ums Leben gekommen ist. © ZDF/Martin Rottenkolber

Trimborn geht dem anderen Mann sofort an den Kragen, drückt ihn an die Wand und schreit: "Was hast du mit ihr gemacht? Hast du sie umgebracht?"

Die "SOKO"-Ermittler greifen nach einem kurzen Moment der Überraschung ein und können Trimborn nur mit Mühe bändigen. Derweil verlässt der attackierte Marco Greil die Wache schimpfend: "Sperrt den weg, der ist ja voll psycho, der Typ!"

Greil hatte nach dem Sturm in den zerstörten Häusern geplündert und kommt laut einer DNA-Analyse von den Spuren auf der Tatwaffe als möglicher Mörder von Lina Wesskamp infrage - genauso wie Erik Trimborn.

"Alter, Geschlecht, Augen- und Haarfarbe passen genau auf Sie zu", offenbart Kommissarin Vanessa Haas (Kerstin Landsmann, 46) im Verhör.

Doch auch der skrupellose Immobilienhändler Thomas Böhlinger (Florian Lange, 49), der dem Opfer das Haus zu einem Spottpreis abkaufen wollte, steht auf der Liste der Verdächtigen weit oben. Und warum scheint die Nachbarin der Ermordeten, Doreen Wieland (Luise Helm, 40), mehr zu wissen, als sie den Ermittlern preisgibt?

Die Auflösung gibt es in der neuen "SOKO Köln"-Folge am heutigen Dienstagabend (14. November) um 18 Uhr im ZDF. In der ZDF-Mediathek steht die Episode sogar schon jetzt zur Verfügung.