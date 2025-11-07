Brisante Ermittlungen: Befindet sich ein Mörder im "SOKO Leipzig"-Team?
Leipzig - Fans von "SOKO Leipzig" brauchen am Freitag starke Nerven: Eine Person aus dem Team gerät plötzlich selbst in den Fokus der Ermittler aus der Messestadt.
Schnell ist klar, dass der Plagiatsjäger und Ex-Eishockeyspieler Juri Kabowski (gespielt von Volker Wackermann) sich im Laufe seines Lebens viele Feinde gemacht hat.
In der Wohnung des Toten, dessen Leben durch Hiebe mit einem Eishockeyschläger ein Ende fand, zieren Zeitungsartikel seiner erfolgreichen Taten die Wände.
Spezialisiert war der Plagiatsjäger auf die Überprüfung von Doktorarbeiten von Politikern, Wissenschaftlern und Medizinern. Zahlreiche Karrieren fanden aufgrund der Enthüllungen des Mannes mit dem Spitznamen "The Damager" (zu Deutsch: Der Beschädiger) ein jähes Ende.
Nahezu jede dieser Personen hätte demnach genug Beweggründe, sich zu rächen und für den Mord verantwortlich zu sein.
Doch dann findet die Spurensicherung in der Wohnung des Toten einen Aktenordner mit brisantem Inhalt: ein Foto sowie den Lebenslauf der Gerichtsmedizinerin Prof. Dr. Sabine Rossi (Anna Stieblich, 60). Ein internes Ermittlungsverfahren wird eingeleitet.
SOKO Leipzig, Folge "Jäger und Gejagte": Lohnt sich das Einschalten?
Ja, es lohnt sich. Nicht nur, dass die Ermittler versuchen müssen, die komplexen Machenschaften des Opfers Juri Kabowski zu entwirren, aufgrund der großen Zahl an möglichen Tätern ist den kleinen Details in dieser Folge besonders viel Augenmerk zu schenken.
Hinzu kommt eine gut gelungene Auseinandersetzung mit den Themen Vergangenheit, Schuld und Loyalität.
Amüsant ist in dieser Episode ein Seitenhieb auf die vielerorts in Leipzig gesehenen "Verschenkekisten", die das Gemüt so mancher Bürger in Rage versetzen.
Wer die 7. Folge der 26. Staffel "SOKO Leipzig" mit dem Titel "Jäger und Gejagte" nicht verpassen will, sollte am Freitag, 7. November 2025, um 21.15 Uhr, das ZDF einschalten, oder die aktuelle Episode jederzeit in der ZDF-Mediathek abrufen.
Titelfoto: PR/ZDF/Steffen Junghans