Absolut wild! TV-Ermittler erklimmt Freizeitpark-Pyramide
Leipzig - Fans des ZDF-Krimis "SOKO Leipzig" erwartet am Freitag ein komplexer Fall, der an das Tötungsdelikt von vergangener Woche anknüpft. Mittendrin: Kommissar Moritz Brenner.
Bei der Aufklärung des jüngsten Falles hatte Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer, 38) aufgrund ähnlicher DNA-Spuren am Tatort herausgefunden, dass er eine Halbschwester hat - Astrid Talbot (Romina Küper, 33). Mit ihrer Mutter Ramona (Tessa Mittelstaedt, 51) hatte der Polizist ein Doppelleben geführt: eine Familie in Berlin, eine in Leipzig.
An Heiligabend vor 16 Jahren wurde Moritz' Vater in Berlin durch zwei Schüsse getötet. Es gibt mittlerweile Ungereimtheiten. Und so gibt die Berliner Staatsanwaltschaft der "SOKO Leipzig" grünes Licht, den Fall aus 2009 neu aufzurollen.
Plötzlich geraten neben Ramona auch Moritz' Mutter Angelika (Lina Wendel, 60) und Peter Gundermann (Ingolf Müller-Beck, 59) ins Visier. Letzterer war Ramonas Chef.
Weil sie damals gegen den kriminell gewordenen Geschäftsmann ausgesagt hatte, gab sie sich eine neue Identität. "Ich weiß, dass er aus dem Gefängnis raus, und wozu er fähig ist", fleht sie die Kommissare an, ihre echten Namen nicht zu verraten.
Die fehlinterpretierte Entscheidung von Moritz' Vater, mit welcher seiner beiden Familien er die Zukunft verbringen möchte, klärt den komplexen Fall auf.
SOKO Leipzig, Folge "Mein Vater, dein Vater": Lohnt sich das Einschalten?
Diesmal ist echt ganz schön viel los!
Es geht nicht nur um Moritz' Vergangenheit, die Ermittlungen gegen die zweite Frau seines Vaters und der Annäherung an seine Halbschwester Astrid.
Stück für Stück wird das Puzzle zusammengesetzt, wie dreist sein ermordeter Papa zwischen seinen beiden Familien hin und her gesprungen ist und welche Lügen er beiden auftischte. Ein klassisches Doppelleben.
Spektakulär wird es bei der Verfolgungsjagd eines Motorradfahrers, der zuvor an scheinbar wichtige Dateien gekommen war, nach denen er jahrelang gesucht hatte.
Die Flucht endet beim Erklimmen der Pyramiden-Wasserrutsche im Freizeitpark Belantis und den Katakomben. Das sind wilde Aufnahmen!
Wer die 6. "SOKO Leipzig"-Folge mit dem Titel "Mein Vater, dein Vater" nicht verpassen will, schaltet am Freitag (31. Oktober) ab 21.15 Uhr ZDF ein. Bereits jetzt ist sie in der Mediathek abrufbar.
Titelfoto: Bildmontage: ZDF/Steffen Junghans ; PR/Eric Kemnitz