Absolut wild! TV-Ermittler erklimmt Freizeitpark-Pyramide

Leipzig - Fans des ZDF-Krimis " SOKO Leipzig " erwartet am Freitag ein komplexer Fall, der an das Tötungsdelikt von vergangener Woche anknüpft. Mittendrin: Kommissar Moritz Brenner.

Moritz (hinten) wird erneut mit dem Doppelleben seines Vaters konfrontiert. © ZDF/Steffen Junghans

Bei der Aufklärung des jüngsten Falles hatte Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer, 38) aufgrund ähnlicher DNA-Spuren am Tatort herausgefunden, dass er eine Halbschwester hat - Astrid Talbot (Romina Küper, 33). Mit ihrer Mutter Ramona (Tessa Mittelstaedt, 51) hatte der Polizist ein Doppelleben geführt: eine Familie in Berlin, eine in Leipzig.

An Heiligabend vor 16 Jahren wurde Moritz' Vater in Berlin durch zwei Schüsse getötet. Es gibt mittlerweile Ungereimtheiten. Und so gibt die Berliner Staatsanwaltschaft der "SOKO Leipzig" grünes Licht, den Fall aus 2009 neu aufzurollen.

Plötzlich geraten neben Ramona auch Moritz' Mutter Angelika (Lina Wendel, 60) und Peter Gundermann (Ingolf Müller-Beck, 59) ins Visier. Letzterer war Ramonas Chef.

Weil sie damals gegen den kriminell gewordenen Geschäftsmann ausgesagt hatte, gab sie sich eine neue Identität. "Ich weiß, dass er aus dem Gefängnis raus, und wozu er fähig ist", fleht sie die Kommissare an, ihre echten Namen nicht zu verraten.

Die fehlinterpretierte Entscheidung von Moritz' Vater, mit welcher seiner beiden Familien er die Zukunft verbringen möchte, klärt den komplexen Fall auf.