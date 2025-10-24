"SOKO Leipzig"-Ermittler vor tragischer Erkenntnis: "Mein Vater hatte eine zweite Familie"

Leipzig - Ein Mordfall wird plötzlich zum ganz persönlichen Familiendrama des " SOKO Leipzig "-Ermittlers Moritz Brenner (gespielt von Johannes Hendrik Langer, 40). Hat er etwa noch eine Familienangehörige und hat diese etwa einen Arzt auf dem Gewissen?

Giselle Moser (Gina Henkel, 45) ist sichtlich aufgebracht. Hat sie etwas mit dem Tod ihres Kollegen zu tun? © ZDF/Christian Diaz

Dr. Frederic Jamm (Sebastian Becker, 45) polarisiert mit seiner alternativen Medizin. Doch hat er dafür den Tod verdient?

Nach einem Stoß von der Treppe seiner Praxis wählt er mit letzter Kraft noch selbst den Notruf, doch jede Hilfe kommt zu spät.

Schnell sind die ersten Verdächtigen ausfindig gemacht. Darunter seine Kollegin Giselle Moser (Gina Henkel, 45). Aber auch Astrid Talbot (Romina Küper, 33) hat eine Rechnung mit dem Doktor offen.

Seine Erfindung, der Gesundheitschip Cure Stim, soll angeblich Krebs heilen können. Zumindest hat er das ihrer Mutter versprochen. Alles nur eine Lüge, wie sich später herausstellt.

"Der Arsch ist ein Betrüger, der spielt mit der Gesundheit seiner Kunden", erzählt Astrid den Ermittlern.

Als die DNA-Ergebnisse da sind, fallen die Ermittler aus allen Wolken. Nicht nur war Astrid sicher am Tatort, sie ist auch noch die Halbschwester von Moritz. Darin besteht kein Zweifel.

Die Erkenntnis trifft ihn hart: "Mein Vater hatte eine zweite Familie und der hat nie was gesagt."