Razzia eskaliert bei "SOKO Leipzig": Polizistin stirbt, Sohn eines Kollegen unter Verdacht

Was haben ein missglückter Einsatz, eine verletzte Polizistin und eine Politikerin gemeinsam? Das gilt es für die Ermittler der "SOKO Leipzig" herauszufinden.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Was haben ein missglückter Routine-Einsatz, eine schwer verletzte Polizistin und eine Regionalpolitikerin gemeinsam? Das gilt es für die Ermittler der "SOKO Leipzig" am Freitagabend im ZDF herauszufinden.

Thilo Neuenburg (Thomas Huber, 62, r.) redet seinem Sohn Patrick Neuenburg (Ron Helbig, l.) ins Gewissen.
Thilo Neuenburg (Thomas Huber, 62, r.) redet seinem Sohn Patrick Neuenburg (Ron Helbig, l.) ins Gewissen.  © ZDF/Steffen Junghans

Bei einer Razzia will der Zoll eine Zigarettenlieferung abfangen, doch es läuft nicht wie geplant. Eine Person flüchtete in einem schwarzen Auto und fährt dabei die Beamtin Bianca Tesch (gespielt von Paula Goos) über den Haufen. Sie landet schwer verletzt im Krankenhaus.

Hauptverdächtiger in dem Fall: der Sohn des Polizisten Thilo Neuenburg (Thomas Huber, 62).

Sein eigener Vater ist nicht überzeugt von der Unschuld des Sohnes, gesteht er dem Kriminaloberkommissar Jan Maybach (Marco Girnth, 55). "Geahnt habe ich schon, dass er sich mit den falschen Leuten eingelassen hat."

Ein anonymer Tipp an die Polizei sollte dem Sohn zeigen, wie gefährlich seine illegalen Machenschaften sind: "damit Patrick endlich zur Vernunft kommt".

Doch plötzlich wendet sich das Blatt und die Ereignisse überschlagen sich. Zwischendrin die Lokalpolitikerin Valerie Kampen (Anne Lebinsky, 55), die die Razzia für ihren Wahlkampf nutzen wollte und jetzt öffentlich an den Pranger gestellt wird.

Hier ist nichts, wie es scheint.

So ganz stimmig findet Jan Maybach (Marco Girnth, 55) Thilo Neuenburgs Aussage nicht.
So ganz stimmig findet Jan Maybach (Marco Girnth, 55) Thilo Neuenburgs Aussage nicht.  © ZDF/Uwe Frauendorf

SOKO Leipzig, Folge 4 "Nadelstiche": Lohnt sich das Einschalten?

Die Situation eskaliert, als dann auch noch der Ermittler Holger Bogert (Patrick Joswig, 50, r.) handgreiflich wird.
Die Situation eskaliert, als dann auch noch der Ermittler Holger Bogert (Patrick Joswig, 50, r.) handgreiflich wird.  © ZDF/Steffen Junghans

Definitiv ja. Undurchsichtig, spannungsvoll und mit einem überraschenden Ende hat "Nadelstiche" richtig Potenzial.

Wer schnell gelangweilt ist, weil er den Täter gefühlt schon in den ersten Minuten enttarnt hat, muss hier sicher etwas tiefer in die Hobby-Detektivwelt eintauchen.

Die Folge beginnt schon mit purem Nervenkitzel und nur langsam bringen die "SOKO Leipzig"-Ermittler Licht ins Dunkel.

Als die Polizistin Bianca Tesch dann auch noch im Krankenhaus ihren Verletzungen erliegt, wird aus dem Einsatz ein Mordfall.

Die 4. "SOKO Leipzig"-Folge der 26. Staffel mit dem Titel "Nadelstiche" strahlt das ZDF am Freitag (17. Oktober) ab 21.15 Uhr aus. Bereits jetzt ist sie in der Mediathek abrufbar.

Titelfoto: ZDF/Steffen Junghans

