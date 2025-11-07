Brisante Ermittlungen: Plötzlich gerät ein "SOKO Leipzig"-Teammitglied ins Visier

Leipzig - Fans von " SOKO Leipzig " brauchen am Freitag starke Nerven: Eine Person aus dem Team gerät plötzlich selbst in den Fokus der Ermittler aus der Messestadt .

Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer, 40, l.) und Jan Maybach (Marco Girnth,55, r.) untersuchen den Tatort, an dem das Opfer Juri Kabowski (Volker Wackermann, M.) © PR/ZDF/Steffen Junghans

Schnell ist klar, dass der Plagiatsjäger und Ex-Eishockeyspieler Juri Kabowski (gespielt von Volker Wackermann) sich im Laufe seines Lebens viele Feinde gemacht hat.

In der Wohnung des Toten, dessen Leben durch Hiebe mit einem Eishockeyschläger ein Ende fand, zieren Zeitungsartikel seiner erfolgreichen Taten die Wände.

Spezialisiert war der Plagiatsjäger auf die Überprüfung von Doktorarbeiten von Politikern, Wissenschaftlern und Medizinern. Zahlreiche Karrieren fanden aufgrund der Enthüllungen des Mannes mit dem Spitznamen "The Damager" (zu Deutsch: Der Beschädiger) ein jähes Ende.

Nahezu jede dieser Personen hätte demnach genug Beweggründe, sich zu rächen und für den Mord verantwortlich zu sein.

Doch dann findet die Spurensicherung in der Wohnung des Toten einen Aktenordner mit brisantem Inhalt: ein Foto sowie den Lebenslauf der Gerichtsmedizinerin Prof. Dr. Sabine Rossi (Anna Stieblich, 60). Ein internes Ermittlungsverfahren wird eingeleitet.