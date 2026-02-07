Trotz starker Konkurrenz: Millionen sehen tragischen "SOKO Leipzig"-Abschied

Leipzig - Die neue " SOKO Leipzig "-Folge ist im Fernsehen gelaufen, sie hätte kaum emotionaler sein können, nachdem Jan Maybach (gespielt von Marco Girnth, 55) auf tragische Weise sein Leben verloren hat. Die Zuschauer wollten es sehen, schalteten trotz großer Konkurrenz zahlreich ein.

Die letzte Klappe ist für Marco Girnth (55) bereits im vergangenen Sommer gefallen. © Hendrik Schmidt/dpa

Rund 3,66 Millionen Menschen haben sich den letzten Auftritt des TV-Kommissars nicht entgehen lassen, "SOKO Leipzig" landete somit auf Platz 4 in den Einschaltquoten des Gesamtpublikums ab drei Jahren, wie DWDL.de zu entnehmen ist.

Nur die Olympia-Eröffnungsfeier im Ersten (5,23 Mio.), der 20.15-Uhr-Krimi "Die Chefin" im ZDF (4,66 Mio.) und das Dschungelcamp bei RTL (3,97 Mio.) schnitten besser ab. Die Mediathek-Streamer kommen noch hinzu.

Die meisten Krimi-Fans waren begeistert: "Gänsehaut pur" oder "Ich habe 45 Minuten geweint" - so lautet der allgemein wohlwollende Tenor zur am Freitagabend ausgestrahlten Folge "Abschied".

Kein Wunder, war der Serientod des beliebten TV-Kommissars zwar schon lange vorweg angekündigt gewesen. Dass man aber so mit den Emotionen der einzelnen Figuren konfrontiert wird, erwischte so manchen kalt.

Besonders ist in der Episode vor allem, dass sie aus den drei Perspektiven von Maybachs engsten Kollegen erzählt wird, die alle sehr unterschiedlich mit dem Schock und der Trauer umgehen.