Bluttat bei "SOKO Leipzig": Mutter tötet Richter und sucht ihr Kind

Leipzig - Eine Ex-Soldatin mit psychischen Problemen erschießt den Familienrichter Bernd Paffner (Thorsten Giese, 58) in seinem Büro. Dann flieht sie und versucht ihre Tochter ausfindig zu machen. Für das " SOKO Leipzig "-Team beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

In der neuen "SOKO Leipzig"-Folge finden die Ermittler den Familienrichter Bernd Paffner (Thorsten Giese, 58) erschossen in seinem Büro. © ZDF/Uwe Frauendorf

Natalie Kuczinski (Karoline Teska, 37) verlor alles - ihren Job, ihren Mann und schließlich auch ihr Kind.

Zu viel für die frühere Vorzeige-Soldatin, die aufgrund tragischer Erlebnisse in Auslandseinsätzen eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hat.

Immer wieder kämpft sie dafür, ihre Tochter wiedersehen zu dürfen, doch mit dieser Vorerkrankung sowie einer Vorstrafe wegen eines Prügel-Vorfalls hat sie keine Chance.

Als ihr das blüht, verliert sie die Nerven, erschießt den Richter und begibt sich eigenständig auf die Suche nach ihrer Tochter Maja.

Den Ermittlern läuft die Zeit davon, denn sie haben weder Anhaltspunkte dafür, wo Natalie steckt, noch wo sich ihr Ex-Mann samt Tochter aufhält. Was ist, wenn sie die beiden schon gefunden und entführt hat?

"Es ist davon auszugehen, dass Frau Kuczinski sich in einem absoluten Ausnahmezustand befindet", fasst ihr früherer Therapeut zusammen.