Bluttat bei "SOKO Leipzig": Mutter tötet Richter und sucht ihr Kind
Leipzig - Eine Ex-Soldatin mit psychischen Problemen erschießt den Familienrichter Bernd Paffner (Thorsten Giese, 58) in seinem Büro. Dann flieht sie und versucht ihre Tochter ausfindig zu machen. Für das "SOKO Leipzig"-Team beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.
Natalie Kuczinski (Karoline Teska, 37) verlor alles - ihren Job, ihren Mann und schließlich auch ihr Kind.
Zu viel für die frühere Vorzeige-Soldatin, die aufgrund tragischer Erlebnisse in Auslandseinsätzen eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hat.
Immer wieder kämpft sie dafür, ihre Tochter wiedersehen zu dürfen, doch mit dieser Vorerkrankung sowie einer Vorstrafe wegen eines Prügel-Vorfalls hat sie keine Chance.
Als ihr das blüht, verliert sie die Nerven, erschießt den Richter und begibt sich eigenständig auf die Suche nach ihrer Tochter Maja.
Den Ermittlern läuft die Zeit davon, denn sie haben weder Anhaltspunkte dafür, wo Natalie steckt, noch wo sich ihr Ex-Mann samt Tochter aufhält. Was ist, wenn sie die beiden schon gefunden und entführt hat?
"Es ist davon auszugehen, dass Frau Kuczinski sich in einem absoluten Ausnahmezustand befindet", fasst ihr früherer Therapeut zusammen.
"SOKO Leipzig"-Folge "Weihnachten im April": Lohnt sich das Einschalten?
Ja, mit einem kleinen Haken.
In diesem Fall weiß man zur Abwechslung direkt, wer die Mörderin ist und wechselt immer wieder zwischen Ermittler- und Täterperspektive.
Der durchaus spannende Fall wird immer wieder von der Trauer der Ermittler um ihren erst kürzlich verstorbenen Kollegen und Freund Jan Maybach (Marco Girnth, 55) überschattet.
"Das ist alles so unwirklich, wir haben ihn beerdigt", fasst Prof. Dr. Sabine Rossi (Anna Stieblich, 61) es zusammen. Im nächsten Moment fragt sie Ina Zimmermann (Melanie Marschke, 56), wie sie es schafft, das Team trotzdem so souverän zu leiten.
"Ich hab immer noch nicht begriffen, dass er nie mehr wiederkommt", ist ihre schmerzliche Antwort.
Wer also wie gewohnt ein eingeschworenes Team erwartet, das um keinen Spaß verlegen ist und deutliche Freude an der Arbeit hat, wird die nächste Zeit wohl erst mal nicht auf seine Kosten kommen. Zu schwer wiegt der Verlust.
Die neue Folge "SOKO Leipzig" mit dem Titel "Weihnachten im April" seht Ihr am heutigen Freitag, um 21.15 Uhr, im ZDF oder jederzeit online zum Streamen in der ZDF-Mediathek.
Titelfoto: Montage: ZDF/Uwe Frauendorf