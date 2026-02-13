ZDF streicht SOKO Leipzig: Mordfall bleibt für zwei Wochen liegen

Leipzig - "SOKO Leipzig" -Fans müssen sich in den kommenden Wochen auf eine Durststrecke gefasst machen. Gleich zweimal verzichtet das ZDF auf die spannenden Fälle der Sonderkommission.

In den kommenden zwei Wochen werden Ina Zimmermann (Melanie Marschke, 56) und Kommissarin Kim Nowak (Amy Mußul, 34, r.) keine Fälle klären können. © ZDF/Uwe Frauendorf

Da muss der Mordfall von Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann (gespielt von Melanie Marschke, 56) und Kommissarin Kim Nowak (Amy Mußul, 34) wohl noch für ein paar Tage auf dem Schreibtisch liegen bleiben.

Denn wer sich am heutigen Freitagabend schon auf seinen Krimi zum Wochenendstart gefreut hat, wird leider enttäuscht. Sowohl in dieser als auch in der kommenden Woche wird das ZDF keine Folge der Serie ausstrahlen.

Stattdessen dürfen sich die Zuschauer auf eine ordentliche Portion Karneval freuen. Live aus dem kurfürstlichen Schloss zu Mainz überträgt der Sender ab 20.15 Uhr das Highlight der Faschingszeit: "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht".

Mit etwas weniger Helau, dafür aber fast so viel Spannung wie beim Leipziger Krimi stehlen in der kommenden Woche die Athleten aus Mailand die Show.