Entführung und Mord innerhalb der "SOKO Leipzig": Neue Staffel "wird ganzes Team durcheinander schütteln"

Leipzig - Nur noch zwei Wochen, dann hat das lange Warten endlich ein Ende: Das Freitagabend-Programm wird mit neuen Folgen der Krimiserie " SOKO Leipzig " bereichert. Schauspieler Johannes Hendrik Langer (39) hat TAG24 verraten, was die Zuschauer in der 25. Staffel erwartet.

Ist auch in der neuen Staffel bei "SOKO Leipzig" wieder mit dabei: Johannes Hendrik Langer (39). © Christian Grube

Highlights soll es viele geben, so der Darsteller des Moritz Brenner im Interview. Eines war schon vor Staffelstart sicher die "SOKO Leipzig"-Kinonacht im Scheibenholz, bei der die Fans Johannes und seine Kollegen hautnah erleben konnten.

Und so kamen die Zuschauer Ende August sogar schon in den Genuss der brandneuen Folge "Die Entscheidung", die im TV erst am 18. Oktober zu sehen sein wird und in der es vor allem für Kim Nowak (gespielt von Amy Mußul, 33) brenzlig wird.

Doch auch sonst haben die neuen Episoden einen bunten Mix zu bieten. "Die allererste Folge spielt innerhalb der SOKO, die ist ziemlich cool. Es gibt eine Poker-Folge, es wird politisch, es wird modern", gibt der gebürtige Norddeutsche einen Ausblick.

Auch eine der Hauptfiguren wird wieder im Fokus einer längeren zusammenhängenden Geschichte stehen. Wird es möglicherweise um Ina Zimmermann (Melanie Marschke, 54) gehen, die im vergangenen Staffelfinale von dem soeben festgenommenen SEK-Leiter Alexander Bruckmann (Markus Lerch, 48) bedroht wurde?

"Das wird das ganze Team nochmal ein bisschen durcheinander schütteln", verspricht Johannes Spannung – natürlich ohne zu viel zu verraten.