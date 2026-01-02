Leipziger Aktivistin entführt: Das hat der Ex-"SOKO Leipzig"-Ermittler damit zu tun

Leipzig - Als ihr ehemaliger Kollege Tom Kowalski (gespielt von Steffen Schroeder, 51) plötzlich nach Leipzig kommt, ist die Freude bei den " SOKO Leipzig "-Ermittlern groß. Noch wissen sie nicht, dass er in ihrem neuesten Vermisstenfall gegen sie zu arbeiten scheint. Oder steckt sogar noch mehr dahinter?

Unwissend über dessen Beteiligung gibt Jan Maybach (Marco Girnth, 55, l.) Tom Kowalski Einblick in den Ermittlungsstand des Falls. © ZDF/Steffen Junghans

Jahrelang ermittelte Kowalski an der Seite von Ina Zimmermanns (Melanie Marschke, 56), Jan Maybach (Marco Girnth, 55) und Kim Nowak (Amy Mußul, 34) - aus Kollegen sind in dieser Zeit längst Freunde geworden.

Umso glücklicher sind die Leipziger, als der nach Australien gezogene Tom einen Abstecher in seine frühere Heimat macht.

Doch schnell nehmen die Dinge ihren Lauf, als die Aktivistin Sina Davids (Ronja Rath, 26) verschwindet und eine Lösegeldforderung bei ihren wohlhabenden Eltern auftaucht.

Zeitgleich klafft bei Kowalski eine große Lücke im Gedächtnis auf. "Ich erinnere mich an gar nichts", erzählt er sichtlich eingeschüchtert.

"Du hast mitten auf der Schnellstraße gestanden und wärst fast von einem Lkw überfahren worden", erklärt Kim.

Während die Ermittler versuchen, den Fall so schnell wie möglich aufzuklären, findet Kowalski stückweise seine Erinnerung zurück und merkt schnell, dass er wohl nicht ganz unschuldig an der Situation ist.

Doch anstatt sich an seine Freunde zu wenden, beginnt er, sie auszuspionieren.