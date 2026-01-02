Leipziger Aktivistin entführt: Das hat der Ex-"SOKO Leipzig"-Ermittler damit zu tun
Leipzig - Als ihr ehemaliger Kollege Tom Kowalski (gespielt von Steffen Schroeder, 51) plötzlich nach Leipzig kommt, ist die Freude bei den "SOKO Leipzig"-Ermittlern groß. Noch wissen sie nicht, dass er in ihrem neuesten Vermisstenfall gegen sie zu arbeiten scheint. Oder steckt sogar noch mehr dahinter?
Jahrelang ermittelte Kowalski an der Seite von Ina Zimmermanns (Melanie Marschke, 56), Jan Maybach (Marco Girnth, 55) und Kim Nowak (Amy Mußul, 34) - aus Kollegen sind in dieser Zeit längst Freunde geworden.
Umso glücklicher sind die Leipziger, als der nach Australien gezogene Tom einen Abstecher in seine frühere Heimat macht.
Doch schnell nehmen die Dinge ihren Lauf, als die Aktivistin Sina Davids (Ronja Rath, 26) verschwindet und eine Lösegeldforderung bei ihren wohlhabenden Eltern auftaucht.
Zeitgleich klafft bei Kowalski eine große Lücke im Gedächtnis auf. "Ich erinnere mich an gar nichts", erzählt er sichtlich eingeschüchtert.
"Du hast mitten auf der Schnellstraße gestanden und wärst fast von einem Lkw überfahren worden", erklärt Kim.
Während die Ermittler versuchen, den Fall so schnell wie möglich aufzuklären, findet Kowalski stückweise seine Erinnerung zurück und merkt schnell, dass er wohl nicht ganz unschuldig an der Situation ist.
Doch anstatt sich an seine Freunde zu wenden, beginnt er, sie auszuspionieren.
SOKO Leipzig, Folge "Kowalski": Lohnt sich das Einschalten?
Diese Folge lohnt sich für alle "SOKO Leipzig"-Fans gleich doppelt.
Anfangs beginnt sie noch kryptisch, doch schnell wird klar, dass der Ex-Ermittler Kowalski in einen aktuellen Entführungsfall verwickelt ist.
Das Spannende: Die SOKO tappt über diesen Zusammenhang im Dunkeln und hilft ihm unwissend, die Puzzleteile zusammenzufügen.
Erst langsam blüht den Ermittlern, dass hinter Kowalskis Besuch mehr steckt als er zugibt. "Der steckt bis zum Hals in der Sache drin", kommt Ina die Erleuchtung.
Wie der Fall ausgeht, erfahrt Ihr direkt in der ersten Folge des neuen Jahres - und das gleich mal in Spielfilmlänge.
Die 13. Folge der 26. Staffel "SOKO Leipzig" mit dem Titel "Kowalski" seht Ihr am Freitag um 21.15 Uhr im ZDF oder jederzeit auf Abruf in der ZDF-Mediathek.
Titelfoto: Montage: ZDF/Steffen Junghans; ZDF/Uwe Frauendorf