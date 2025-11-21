"SOKO Leipzig"-Ermittler stehen vor Rätsel: Ist eine Aktivisten-Gruppe schuld an einem Mord?

Leipzig - Eine junge Aktivistengruppe aus Leipzig hängt ein Protestbanner an das Gebäude der Rentenversicherung. Kurz darauf wird eine Mitarbeiterin von einem Stein getroffen und stirbt. Die Ermittler von " SOKO Leipzig " stehen vor einem Rätsel. Wer hat Saskia Seyboldt (Julia Glasewald) ermordet?

Wer hat Saskia Seyboldt (Julia Glasewald, liegend) umgebracht? Die "SOKO Leipzig"-Ermittler gehen mehreren Spuren nach. © ZDF/Steffen Junghans

Schnell stellt das Team um Ina Zimmermann (Melanie Marschke, 55) fest, dass es mehrere Verdächtige gibt.

Neben den Aktivisten, die das Rentensystem kritisieren und Änderungen fordern, rückt auch Saskia Seyboldts Schwester in den Fokus. Nach dem Tod der Eltern wollte sie das Familienhaus verkaufen. Saskia war dagegen.

Sie war an dem Abend ebenfalls am Tatort. "Ich bin zur Rentenversicherung, da war das Fenster offen, also hab ich gerufen, aber sie hat nicht geantwortet", beteuerte Milla Seyboldt (Lena Schmidtke, 34).

Auch die Leipziger Aktivistin Laura Naumann (Berfin Sönmez, 24) sagt, dass sie den Stein nicht geworfen hat. Aber lügt sie?

Ein weiterer Verdächtiger rückt in den Fokus der Beamten. Klemens Hill (Sebastian Kowski, 66) ist Koch in einer Suppenküche und hat kurz vor der Tat in der Rentenversicherung randaliert und online gepöbelt. Reicht das schon als Tatmotiv aus?