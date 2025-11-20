Das große Finale: An diesem Tag laufen die letzten "SOKO Leipzig"-Folgen mit Marco Girnth

Leipzig - Die 26. Staffel " SOKO Leipzig " ist in vollem Gang und Fans können sich noch auf einige neue Folgen freuen. Fest steht auch schon, dass Marco Girnth (55) alias Jan Maybach die beliebte Serie nach dieser Staffel verlässt und jetzt wurde auch bekannt, wann die letzten Folgen mit ihm ausgestrahlt werden.

Marco Girnth (55) und Melanie Marschke (55) gehören seit der ersten Folge zum festen Ermittlerteam. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Ende Januar 2026 könnt Ihr die Folgen "Was bleibt" Teil 1 und Teil 2 sehen. Sie werden die letzten Folgen mit Jan Maybach (Marco Girnth, 55) sein. Das wurde am Montagnachmittag in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Folgen können noch nicht genau terminiert werden, falls sich das TV-Programm des ZDF bis dahin kurzfristig ändert. Denkbar ist aber, dass die Folgen am 23. und 30. Januar laufen.

Damit würden sie auch auf ein besonderes Jubiläums-Datum fallen. Am 31. Januar 2001 lief zum ersten Mal "SOKO Leipzig" im ZDF. Seitdem wurden mehr als 500 Folgen produziert und eins hatten alle gemeinsam: Kriminaloberkommissar Jan Maybach ermittelte. Wie er die Serie verlassen wird, ist noch ein großes Geheimnis.

Seine Kollegen haben sich in den letzten 25 Jahren geändert. Immer an seiner Seite war aber Melanie Marschke als Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann, 55), die ebenfalls seit der ersten Folge zum festen Ermittlerteam gehört.