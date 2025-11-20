Das große Finale: An diesem Tag laufen die letzten "SOKO Leipzig"-Folgen mit Marco Girnth
Leipzig - Die 26. Staffel "SOKO Leipzig" ist in vollem Gang und Fans können sich noch auf einige neue Folgen freuen. Fest steht auch schon, dass Marco Girnth (55) alias Jan Maybach die beliebte Serie nach dieser Staffel verlässt und jetzt wurde auch bekannt, wann die letzten Folgen mit ihm ausgestrahlt werden.
Ende Januar 2026 könnt Ihr die Folgen "Was bleibt" Teil 1 und Teil 2 sehen. Sie werden die letzten Folgen mit Jan Maybach (Marco Girnth, 55) sein. Das wurde am Montagnachmittag in einer Pressemitteilung bekannt.
Die Folgen können noch nicht genau terminiert werden, falls sich das TV-Programm des ZDF bis dahin kurzfristig ändert. Denkbar ist aber, dass die Folgen am 23. und 30. Januar laufen.
Damit würden sie auch auf ein besonderes Jubiläums-Datum fallen. Am 31. Januar 2001 lief zum ersten Mal "SOKO Leipzig" im ZDF. Seitdem wurden mehr als 500 Folgen produziert und eins hatten alle gemeinsam: Kriminaloberkommissar Jan Maybach ermittelte. Wie er die Serie verlassen wird, ist noch ein großes Geheimnis.
Seine Kollegen haben sich in den letzten 25 Jahren geändert. Immer an seiner Seite war aber Melanie Marschke als Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann, 55), die ebenfalls seit der ersten Folge zum festen Ermittlerteam gehört.
Ein alter Bekannter kehrt für eine extra-lange Folge zurück
Zu Beginn des neuen Jahres flimmern die Ermittler auch wieder in einer extra langen Folge über die TV-Bildschirme und dabei treffen sie auf einen alten Bekannten.
Steffen Schröder (41) kehrt als Ermittler Tom Kowalski zurück nach Leipzig. In der 90-minütigen Folge mit dem Titel "Kowalski" kehrt er aus Australien zurück und wird in einen Entführungsfall verwickelt.
Schröder war von 2012 bis 2021 fester Bestandteil des "SOKO Leipzig"-Teams. Er verließ die Serie, um sich mehr auf seine Karriere als Autor zu fokussieren. Sein Charakter zog nach Australien.
Das "Kowalski-Special" wird voraussichtlich am 2. Januar um 21.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.
Alle weiteren Folgen der neuen Staffel seht ihr immer freitags um 21.15 Uhr im ZDF oder jederzeit zum Streamen in der ZDF Mediathek.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa