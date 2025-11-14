"SOKO Leipzig" ermittelt in Brennpunktschule: Viele Täter und viele Opfer
Leipzig - In der neuen Episode "SOKO Leipzig" sehen sich die Ermittler mit dem Tod eines Sozialarbeiters an einer Brennpunktschule konfrontiert. Gewalttätige Schüler, eine Lehrerin, die dem Druck nicht standhält und ein Direktor, der alles vertuschen will.
Nachdem Malik Al-Jaber (gespielt von Nicolas Sidiropulos) tot in seinem Büro aufgefunden wird, ermitteln Ina Zimmermann (gespielt von Melanie Marschke, 55) und ihr Team in einem ein Netz aus Missständen und Leistungsdruck.
Schnell gerät bei den Ermittlungen die Problemschülerin Romy Zelder (gespielt von Emilia Pieske) in den Fokus der Ermittler.
Doch auch wenn Romy sich gegenüber ihren Mitschülern und Lehrern respektlos verhält und ihr Verweis kurz bevorstand, wäre sie fähig, einen Mord zu begehen? Ihre Schulakte jedenfalls weist 83 Einträge auf, darunter auch viele Gewaltausbrüche.
Schockierende Enthüllungen werfen ein düsteres Licht auf ein Schulsystem, in dem es viele Täter gibt und viele Opfer.
"SOKO Leipzig", Folge "Unter Druck": Lohnt sich das Einschalten?
Ja, es lohnt sich.
"Arm - Reich, Links - Rechts, Israel - Palästina: Die ganzen Missstände unserer Gesellschaft landen genau hier", sagt Lehrerin Kathrin Schwake (gespielt von Doreen Fietz), während sie ihren kaputten Autoreifen wechselt, den ein Schüler ihr aufgrund einer schlechten Note zerstochen hat.
Der neuen Episode gelingt es damit gut, die Zustände in deutschen Bildungseinrichtungen darzustellen: Überforderte Lehrkräfte, unter enormem Leistungsdruck stehende Schülerinnern und Schüler sowie zunehmende Verrohung auch unter jungen Menschen und die spaltende Kraft sozialer Ungleichheit.
Die Folge überzeugt zudem mit einer komplexen Motivlage und einer Atmosphäre, die den Herbst in der Messestadt gut einzufangen vermag.
Wer die 8. Episode "SOKO Leipzig" mit dem Titel "Unter Druck" nicht verpassen will, schaltet am Freitag (14. November) ab 21.15 Uhr das ZDF ein. Bereits jetzt ist die Folge auch auf Abruf in der Mediathek verfügbar.
Titelfoto: PR/ZDF