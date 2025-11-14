"SOKO Leipzig" ermittelt in Brennpunktschule: Viele Täter und viele Opfer

Leipzig - In der neuen Episode " SOKO Leipzig " sehen sich die Ermittler mit dem Tod eines Sozialarbeiters an einer Brennpunktschule konfrontiert. Gewalttätige Schüler, eine Lehrerin, die dem Druck nicht standhält und ein Direktor, der alles vertuschen will.

Jan Maybach (Marco Girnth,55, 2.v.r.) und Ina Zimmermann (Melanie Marschke,55, r.) werfen Licht in ein düsteres Schulsystem. © PR/ZDF

Nachdem Malik Al-Jaber (gespielt von Nicolas Sidiropulos) tot in seinem Büro aufgefunden wird, ermitteln Ina Zimmermann (gespielt von Melanie Marschke, 55) und ihr Team in einem ein Netz aus Missständen und Leistungsdruck.

Schnell gerät bei den Ermittlungen die Problemschülerin Romy Zelder (gespielt von Emilia Pieske) in den Fokus der Ermittler.

Doch auch wenn Romy sich gegenüber ihren Mitschülern und Lehrern respektlos verhält und ihr Verweis kurz bevorstand, wäre sie fähig, einen Mord zu begehen? Ihre Schulakte jedenfalls weist 83 Einträge auf, darunter auch viele Gewaltausbrüche.

Schockierende Enthüllungen werfen ein düsteres Licht auf ein Schulsystem, in dem es viele Täter gibt und viele Opfer.