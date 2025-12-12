"SOKO Leipzig"-Ermittler rätseln: Wer tötete den Bankräuber auf der Pferderennbahn?

Leipzig - Die Leiche eines Mannes wird auf dem Gelände der Pferderennbahn gefunden - mit einem Lächeln im Gesicht. Während die " SOKO Leipzig "-Ermittler einer langen Blutspur folgen, wird Kommissarin Ina Zimmermann (Melanie Marschke, 56) von eigenen Erinnerungen eingeholt und stellt das Team damit vor eine Zerreißprobe.

Jonas Kaminski (Anian Zollner, 2.v.l.) identifiziert seinen Blutsbruder Bernd "Lucky" Lucke (Tobias Schulze, liegend). Die beiden standen im Verdacht eine Bank ausgeraubt zu haben. © ZDF/Steffen Junghans

Bei dem Toten handelt es sich um Peter "Lucky" Lucke (gespielt von Tobias Schulze) einen ehemaligen Bankräuber, der zwar erwischt wurde, das Versteck der Beute sowie seinen Komplizen jedoch nie verraten hat.

Im Gefängnis tötete "Lucky" dann einen Mithäftling und wurde erst nach 19 langen Jahren schließlich entlassen.

Merkwürdigerweise bekam er nach seiner Entlassung fünf Millionen Euro von einem lokalen Bauunternehmer, der ihm auch eine Luxuswohnung zur Verfügung stellte. Schnell kommt der Verdacht auf, dass es sich bei ihm um den ehemaligen Komplizen des Bankraubes handelt.



Doch nichts ist so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint. Ein komplexes Netzwerk von Verdächtigen mit verschiedensten, aber durchweg plausiblen Motivlagen fordert die Ermittler.