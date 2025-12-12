"SOKO Leipzig"-Ermittler rätseln: Wer tötete den Bankräuber auf der Pferderennbahn?
Leipzig - Die Leiche eines Mannes wird auf dem Gelände der Pferderennbahn gefunden - mit einem Lächeln im Gesicht. Während die "SOKO Leipzig"-Ermittler einer langen Blutspur folgen, wird Kommissarin Ina Zimmermann (Melanie Marschke, 56) von eigenen Erinnerungen eingeholt und stellt das Team damit vor eine Zerreißprobe.
Bei dem Toten handelt es sich um Peter "Lucky" Lucke (gespielt von Tobias Schulze) einen ehemaligen Bankräuber, der zwar erwischt wurde, das Versteck der Beute sowie seinen Komplizen jedoch nie verraten hat.
Im Gefängnis tötete "Lucky" dann einen Mithäftling und wurde erst nach 19 langen Jahren schließlich entlassen.
Merkwürdigerweise bekam er nach seiner Entlassung fünf Millionen Euro von einem lokalen Bauunternehmer, der ihm auch eine Luxuswohnung zur Verfügung stellte. Schnell kommt der Verdacht auf, dass es sich bei ihm um den ehemaligen Komplizen des Bankraubes handelt.
Doch nichts ist so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint. Ein komplexes Netzwerk von Verdächtigen mit verschiedensten, aber durchweg plausiblen Motivlagen fordert die Ermittler.
SOKO Leipzig, Folge "Lucky": Lohnt sich das Einschalten?
Ja, besonders wenn man seit der vorigen Folge neugierig geworden ist, was es mit der Verhaftung von Ina Zimmermann (Melanie Marschke) während ihrer Jugend in der DDR auf sich hatte.
Die düsteren Flashbacks an die Zeit im Stasi-Gefängnis sind atmosphärisch gut gelungen und werfen dabei weitere Fragen auf. Doch auf der Suche nach Antworten trifft die Kommissarin auf eine Mauer des Schweigens.
Immerhin bringt sie diese Krise wieder näher zu ihrem Ermittler-Kollegen Jan Maybach (Marco Girnth, 55). Der Handlungsstrang hat dabei durchaus Potenzial und hält die Spannung auf die kommenden Episoden hoch.
Die elfte Folge der 26. Staffel "SOKO Leipzig" mit dem Titel "Lucky" seht Ihr am Freitag um 21 Uhr im ZDF oder jederzeit zum Streamen in der ZDF-Mediathek.
Titelfoto: ZDF/Steffen Junghans