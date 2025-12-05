Affäre, Schwangerschaft und DDR-Vergangenheit: Viel zu tun für Leipziger SOKO-Ermittler
Leipzig - Ein Arzt wird erstochen in seiner Praxis aufgefunden. Schnell rückt seine alkoholkranke Ehefrau in den Fokus der Ermittlungen. Aber ganz so einfach wie zunächst vermutet lässt sich der "SOKO Leipzig"-Fall dann doch nicht lösen.
Der Schock ist groß, als Reinigungskraft Carola Lenow (Berit Künnecke, 47) am Morgen in die Praxis kommt und ihren Chef Dr. Martin Kaiser (Denis Petkovic, 56) tot auf dem Boden findet.
Seine Bauchschlagader wurde durchstochen, wodurch er innerhalb kürzester Zeit verstarb.
Schnell stellen die Gerichtsmediziner fest: "Für ein Messer ist diese Einstichwunde zu schmal." Vielmehr scheint ein spitzer Gegenstand wie ein Brieföffner oder ein Regenschirm als Tatwaffe infrage zu kommen.
Steckt vielleicht Dr. Kaisers alkoholkranke Ehefrau Elena (Tanja Schleiff, 52) dahinter, die vorgibt, am Tatabend einen Rückfall und dadurch einen Blackout erlitten zu haben? Auch ihr zwielichtiger Therapeut Dr. Walkowski (Ingo Hülsmann, 62) scheint mehr zu wissen, als er den "SOKO"-Ermittlern offenlegt.
Und da wäre dann noch die Sprechstundenhilfe Veronika Krall (Viktoria Ngotsé, 36), die eine jahrelange Affäre mit Dr. Kaiser pflegte und sogar von ihm schwanger war. An Verdächtigen mangelt es also wie gewohnt nicht.
SOKO Leipzig, Folge "Der dunkle Begleiter": Lohnt sich das Einschalten?
Ja, diese Folge sollte man auf keinen Fall verpassen.
Denn neben dem Fall rund um den ermordeten Doktor steht vor allem auch Ermittlerin Ina Zimmermann (Melanie Marschke, 56) im Mittelpunkt.
Die feiert nicht nur ihren Geburtstag und sieht deshalb endlich ihren Sohn wieder, sondern wird durch das Wiedersehen mit ihrer alten Freundin Vera (Annika Kuhl, 53) auch von ihrer Vergangenheit eingeholt.
So richtig rücken die Drehbuchautoren noch nicht mit der Sprache raus, was es mit der Verhaftung von Ina und Vera während ihrer Jugend in der DDR auf sich hatte. Die angedeuteten Details sind aber derart spannend, dass man garantiert nächstes Mal wieder einschalten will, um mehr zu erfahren. Möglicherweise steht hier ein neuer Handlungsstrang an.
Die zehnte Folge der 26. Staffel "SOKO Leipzig" mit dem Titel "Der dunkle Begleiter" seht Ihr am Freitag um 21 Uhr im ZDF oder jederzeit zum Streamen in der ZDF Mediathek.
Titelfoto: ZDF/Steffen Junghans