Affäre, Schwangerschaft und DDR-Vergangenheit: Viel zu tun für Leipziger SOKO-Ermittler

Leipzig - Ein Arzt wird erstochen in seiner Praxis aufgefunden. Schnell rückt seine alkoholkranke Ehefrau in den Fokus der Ermittlungen. Aber ganz so einfach wie zunächst vermutet lässt sich der " SOKO Leipzig "-Fall dann doch nicht lösen.

Jan Maybach (Marco Girnth, 55, l.) und (Melanie Marschke, 56, r.) statten der Witwe einen Besuch ab. Die wird von ihrem Therapeuten getröstet. © ZDF/Steffen Junghans

Der Schock ist groß, als Reinigungskraft Carola Lenow (Berit Künnecke, 47) am Morgen in die Praxis kommt und ihren Chef Dr. Martin Kaiser (Denis Petkovic, 56) tot auf dem Boden findet.

Seine Bauchschlagader wurde durchstochen, wodurch er innerhalb kürzester Zeit verstarb.

Schnell stellen die Gerichtsmediziner fest: "Für ein Messer ist diese Einstichwunde zu schmal." Vielmehr scheint ein spitzer Gegenstand wie ein Brieföffner oder ein Regenschirm als Tatwaffe infrage zu kommen.

Steckt vielleicht Dr. Kaisers alkoholkranke Ehefrau Elena (Tanja Schleiff, 52) dahinter, die vorgibt, am Tatabend einen Rückfall und dadurch einen Blackout erlitten zu haben? Auch ihr zwielichtiger Therapeut Dr. Walkowski (Ingo Hülsmann, 62) scheint mehr zu wissen, als er den "SOKO"-Ermittlern offenlegt.

Und da wäre dann noch die Sprechstundenhilfe Veronika Krall (Viktoria Ngotsé, 36), die eine jahrelange Affäre mit Dr. Kaiser pflegte und sogar von ihm schwanger war. An Verdächtigen mangelt es also wie gewohnt nicht.