"Idiot", "Wichser", "Pädophiler": Huch, was ist denn bei der "SOKO Leipzig" los?

Leni Trautzschke wird von ihrem Partner Caspar Lesch angegriffen. © ZDF/Steffen Junghans

Leni (gespielt von Caroline Scholze, 49) lauscht einem Telefonat ihres Lebensgefährten Caspar (Konrad Singer, 46), aus dem hervorgeht, dass er Sex mit Minderjährigen hat und zu dem Mädchenhändlerring gehört, den sie bekämpft.

Als Caspar unterbinden will, dass sie ihren Ex Jan (Marco Girnth, 53) anruft, hält er ihr eine abgebrochene Glasflasche an den Hals. Sie wehrt den Angriff ab, wodurch sich die große Scherbe aber in seinen Bauch bohrt und er stirbt.

Doch Leni hat ein weiteres Problem: Sie muss die missbrauchte Ivanka Petrowskaja (Anastasiia Mazhara, 21) finden, bevor es der in den Mädchenhändlerring involvierte Bodo Schwanhäuser (Alexander Hörbe, 56) tut. Leni benötigt ihre Aussage, um ihn endlich ans Messer zu liefern.

Dafür braucht sie auch die Unterstützung ihres Ex-Partners, der seinen weiterhin ermittelnden Kollegen nicht sagen darf, dass Leni die Täterin ist. Zwischendrin bricht sie zusammen: "Ich habe einen Pädophilen zu unserer Tochter ins Haus geholt!"

Ivanka wird zwar gefunden, aber das Drama gipfelt darin, dass Moritz (Johannes Hendrik Langer, 38) seine Dienstwaffe gegen Jan zieht.