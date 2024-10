Messer an der Kehle: Drama um "SOKO Leipzig"-Kommissarin!

Leipzig - Eine dramatische Folge " SOKO Leipzig " steht Euch am Freitagabend bevor. Nachdem vor einer Woche eine Wiederholung lief, wird es diesmal spannend - obwohl die gesamte Folge beinahe nur an einem einzigen Ort spielt.

Kommissarin Kim Nowak wird in einem Asia-Imbiss als Geisel gehalten. © ZDF/Uwe Frauendorf

Genervt von der Neugier ihres Kollegen Jan Maybach (gespielt von Marco Girnth, 54) verschwindet Kim Nowak (Amy Mußul, 33) in der Mittagspause zu ihrem Lieblings-Asiaimbiss.

Während dessen Inhaber Son Min Jun (Nick Dong-Sik, 49) ein leckeres Gericht für die Kommissarin zubereitet, wartet Dusan Petkovic (Tino Mewes, 41) vor dem Laden auf den richtigen Moment. Als der Besitzer in einem Hinterzimmer verschwindet, geht Petkovic zielstrebig ins Geschäft und streckt Kim mit einem Faustschlag nieder.

Als sie aufwacht, liegt sie benommen und gefesselt am Boden. Ihr Kollege Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer, 38) kommt zufällig am Lokal vorbei, wundert sich über die verschlossene Tür - und sieht, in welcher Situation sich Kim befindet.

Innerhalb von vier Stunden verlangt der Geiselnehmer zwei Millionen Euro in bar und ein bestimmtes Mercedes-Modell für die Flucht. Andernfalls werde er "eine der Geiseln opfern".

Ermittlungen ergeben, dass Petkovics Frau bei einer vorangegangenen Geiselnahme in einem Supermarkt getötet wurde. Jetzt findet ein Rollentausch statt - mit tödlichem Ende!