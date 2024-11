Blutiger Schuss und Mord, aber Comedy-Show: Ist diese "SOKO Leipzig"-Folge zu lustig?

In einem Leipziger Hotel hat sich eine illegale Pokerrunde zusammengefunden. Während Organisator Polat Zerman (gespielt von Nils Nelleßen, 53) den Anwesenden die Regeln erklärt, fährt draußen ein Transporter vor. Die Insassen: zwei Männer, die sich als Putzkräfte getarnt mittels einer präparierten Tür in das Bettenhaus begeben.

Richtig gut gemacht sind auch fehlende Schnitte zwischen jeweils mit zeitlichem Abstand stattfindenden Szenen - so zwischen der Flucht der Täter und Ankunft der Kommissare oder nach Verlassen des Polizeipräsidiums am Abend und der Ankunft am nächsten Morgen - ganz ohne Schnitt.

Die neue "SOKO Leipzig"-Folge "All in" zeigt das ZDF am Freitag (1. November) ab 21.15 Uhr. In der Mediathek gibt's die Episode ab sofort vorab.