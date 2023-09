Brutales Massaker bei "SOKO Leipzig": Maskierte erstechen Sohn an Haustür

Leipzig - Harter Tobak am Freitagabend! Die Ermittler der " SOKO Leipzig " sind auf der Suche nach einem Mörder-Duo, die den Tod eines jungen Syrers zu verantworten haben.

Jan Maybach (M.) und Ina Zimmermann stehen vor dem Wohnhaus, in dem ein junger Syrer erstochen wurde. © ZDF/Steffen Junghans

In einem gestohlenen roten Pick-up heizen zwei Männer durch ein Leipziger Wohnviertel. Sie suchen offensichtlich ein bestimmtes Haus. "Ich glaub nicht, dass es die richtige Straße ist. Du musst um die Ecke, ja, ja, um die Ecke", sagt einer der beiden sichtlich nervösen Insassen.

Schließlich stoppen sie vor einem weißen Einfamilienhaus, klingeln an der Tür. Amira Al Wahab (gespielt von Lodi Doumit, 33) schickt ihren 21-jährigen Sohn Anis (Soufjan Ibrahim, 24).

Was die syrische Familie nicht weiß: Vor der Tür stehen zwei maskierte Männer mit Messern, die Anis unvermittelt attackieren und wie im Rausch 15-mal auf ihn einstechen. Auch Papa Hamoudi (Yunus Cumartpay, 44) bekommt beim Versuch, sein Kind zu beschützen, einen Stich versetzt.

Am Tatort eingetroffen will Kommissarin Ina Zimmermann (Melanie Marschke, 53) Amira befragen, die allerdings völlig neben sich steht und medizinisch betreut werden muss. So wird Nachbar Pit Böhmer (Andreas Anke, 50) ihr erster Ansprechpartner.

Jan Maybach (Marco Girnth, 53) könnte sich einen rassistischen Hintergrund der Tat vorstellen. Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer, 38) auch: "Deutschland strotzt doch nur so von dumpfen Nationalen."