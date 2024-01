"SOKO Leipzig"-Macherin verrät: Darum arbeitet sie besonders gern mit IHR zusammen

Leipzig - Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter den Ermittlern der ZDF-Krimiserie " SOKO Leipzig ": Ständig wurden sie mit Kriminellen konfrontiert, die sie an ihre Grenzen brachten – zuletzt in einer Doppelfolge mit einem schießwütigen Weihnachtsmann . Und auch nach dem Jahreswechsel warten wieder spannende Fälle, wie UFA Fiction Produzentin Katharina Rietz (45) TAG24 verrät.

An sie hatte er während Ermittlungen vor einigen Jahren sein Herz verloren. Als sie plötzlich nach Leipzig zurückkehrt und die beiden in die Machenschaften eines Drogenkartells hineingezogen werden, flammen alte Gefühle wieder auf.

Auf eine weitere 90-minütige Folge können sich die Zuschauer gleich in der zweiten Januarwoche freuen. In "Direkt ins Herz" trifft Kriminalkommissar Jan Maybach (gespielt von Marco Girnth, 53) erstmals wieder auf Juli Segers (Kim Riedle, 41).

Besondere Drehorte gibt es immer wieder, hier zum Beispiel der Leipziger Weihnachtsmarkt auf dem Augustusplatz. Im Hintergrund ist die Oper zu sehen. © ZDF/Uwe Frauendorf

Dass Leipzig ihre Heimatstadt ist, kommt auch der Serie zugute. "Ich bin selbst hier geboren, die Stadt ist meine Heimat, und wir achten sehr darauf, dass unsere Figuren in der Serie glaubwürdig in diese Stadt passen und nachvollziehbare Biografien haben."

Da hat man als Produzentin natürlich auch Lieblingsorte, an denen man besonders gern dreht. Häufig werden beispielsweise die alten Pittlerwerke als Drehort genutzt, "die eine tolle Atmosphäre bieten, insbesondere für einen Krimi", sagt sie.

Aber auch die Leipziger Seen, das Gewandhaus, die Red Bull Arena oder das Porsche-Werk gehören unter anderem zu beliebten Orten für Dreharbeiten. "Gefühlt haben wir schon fast jeden Zentimeter Leipzigs vor der Kamera gehabt."

Und wo würde sie gern noch drehen? "In der Deutschen Nationalbibliothek oder in einer originalen Haftanstalt, aber natürlich sind das Motive, die nur sehr schwer zur organisieren sind."

Welche spannenden Orte es noch in die fertigen Folgen geschafft haben, werden die Zuschauer wohl in den kommenden Monaten erfahren. Die nächste "SOKO Leipzig"-Folge "In Obhut" läuft am kommenden Freitag (5. Januar) um 21.15 Uhr im ZDF oder schon vorab in der Mediathek.