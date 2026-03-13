Mord ohne Leiche? Neuer "SOKO Leipzig"-Fall lässt Zuschauer und Ermittler lange im Dunkeln tappen
Leipzig - In der "SOKO Leipzig"-Folge "Jakobs Weg" müssen sich die Ermittler durch ein verworrenes Dickicht aus Familienstreitigkeiten und eigenen Emotionen kämpfen.
Die neue Episode steht ganz unter dem Motto "Wo ist Jakob?". Denn seit sich Jakob Berkel (gespielt von Philipp Zemmrich, 36) zu einem angeblichen Wandertrip aufgemacht hat, fehlt von ihm jede Spur.
Während sich seine Ehefrau Tara (Taneshia Abt, 38) nicht so wirklich Sorgen zu machen scheint, dreht Jakobs Mutter Vicky (Judith Engel, 56) förmlich am Rad. Sie ist felsenfest davon überzeugt, dass ihre Schwiegertochter Jakob aus Geldgier umgebracht hat.
Das "SOKO Leipzig"-Team muss also herausfinden, ob es sich hier nur um übertriebene Paranoia oder einen tatsächlichen Kriminalfall handelt. Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer, 41) bringt es auf den Punkt: "Es gibt keine Leiche, warum sind wir hier?"
Je weiter die Polizisten aber in die verwirrenden Familienverhältnisse eintauchen und dann auch noch eine Affäre von Jakob aufdecken, desto mehr wird das Misstrauen geweckt.
"SOKO Leipzig"-Folge "Jakobs Weg": Lohnt sich das Einschalten?
Wie gewohnt ist den "SOKO Leipzig"-Drehbuchautoren mit "Jakobs Weg" ein spannender TV-Krimi gelungen.
Da alle Figuren irgendwie zwielichtig und auf ihre eigene Art und Weise verdächtig wirken, tappt man als Zuschauer gemeinsam mit den Ermittlern lange Zeit im Dunkeln. So wird man unentwegt von der Frage getrieben: Ist Jakob denn nun tot oder nicht?!
Eine Antwort auf diese Frage erhält man erst in den Schlussminuten der Episode, wodurch man bis zum Schluss wie gebannt zugucken muss.
Was dem Fall einen besonders emotionalen Touch verleiht, ist die allgemeine Trauer um den erst kürzlich verstorbenen Jan Maybach, welche immer wieder hochkocht und dadurch nach wie vor allgegenwärtig scheint.
Die "SOKO Leipzig"-Episode "Jakobs Weg" läuft am Freitag, 13. März 2026, um 21.15 Uhr im ZDF. Oder bereits jetzt jederzeit auf Abruf in der ZDF-Mediathek.
Titelfoto: ZDF/Steffen Junghans