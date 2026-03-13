Mord ohne Leiche? Neuer "SOKO Leipzig"-Fall lässt Zuschauer und Ermittler lange im Dunkeln tappen

Leipzig - In der " SOKO Leipzig "-Folge "Jakobs Weg" müssen sich die Ermittler durch ein verworrenes Dickicht aus Familienstreitigkeiten und eigenen Emotionen kämpfen.

Vicky Berkel (Judith Engel, 56, 2.v.l.) macht sich große Sorgen um ihren Sohn. © ZDF/Steffen Junghans

Die neue Episode steht ganz unter dem Motto "Wo ist Jakob?". Denn seit sich Jakob Berkel (gespielt von Philipp Zemmrich, 36) zu einem angeblichen Wandertrip aufgemacht hat, fehlt von ihm jede Spur.

Während sich seine Ehefrau Tara (Taneshia Abt, 38) nicht so wirklich Sorgen zu machen scheint, dreht Jakobs Mutter Vicky (Judith Engel, 56) förmlich am Rad. Sie ist felsenfest davon überzeugt, dass ihre Schwiegertochter Jakob aus Geldgier umgebracht hat.

Das "SOKO Leipzig"-Team muss also herausfinden, ob es sich hier nur um übertriebene Paranoia oder einen tatsächlichen Kriminalfall handelt. Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer, 41) bringt es auf den Punkt: "Es gibt keine Leiche, warum sind wir hier?"

Je weiter die Polizisten aber in die verwirrenden Familienverhältnisse eintauchen und dann auch noch eine Affäre von Jakob aufdecken, desto mehr wird das Misstrauen geweckt.