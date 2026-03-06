"SOKO Leipzig": Gewalttätiger Psychopath startet Rachefeldzug nach Klinik-Ausbruch

Leipzig - Ein brutaler Ausbruch aus einer Psychiatrie in Altscherbitz versetzt die " SOKO Leipzig "-Ermittler in Alarmbereitschaft. Einer der Flüchtigen ist der verurteilte Mörder Florian Hackel (David Schellenschmidt ) . Er gilt als extrem gewaltbereit und scheint zu allem fähig.

Kai Welke (Harald Schrott, 58, l.) scheint kein gutes Verhältnis zu seinem Sohn zu haben, dieser greift auf der Flucht vor der Polizei zu allen Mitteln. © ZDF/Steffen Junghans

Um den Ausbruch zu ermöglichen, hatte Hakel einen Suizid-Versuch vorgetäuscht, um dann einen Pfleger, der ihm zu Hilfe kommen wollte, als Geisel zu nehmen.

Inwieweit sein Zimmergenosse Milan Tannenberg (Thomas Zerck), der wegen sexueller Übergriffe einsitzt, in die Pläne involviert war, ist zunächst unklar.

Aufgrund von heftigem Drogenkonsum in seiner Jugend wurde bei Hackel eine schwere, antisoziale Persönlichkeitsstörung mit impulsiven Ausbrüchen festgestellt. Als Erstes sucht er seinen Vater, den berühmten Rennfahrer Kai Welke (Harald Schrott, 58), auf und richtet ihn übel zu.

Kurz darauf finden Ina Zimmermann (Melanie Marschke, 56), Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer, 40) und ihr Team die Leiche von Milan Tannenberg im Kofferraum eines Mietwagens. Doch je tiefer das Team in den Fall eintaucht, desto mehr verschwimmen die Grenzen zwischen Täter und Opfer. Was als Fahndung beginnt, wird zur Suche nach dem Ursprung der Brutalität.