"SOKO Leipzig": Gewalttätiger Psychopath startet Rachefeldzug nach Klinik-Ausbruch
Leipzig - Ein brutaler Ausbruch aus einer Psychiatrie in Altscherbitz versetzt die "SOKO Leipzig"-Ermittler in Alarmbereitschaft. Einer der Flüchtigen ist der verurteilte Mörder Florian Hackel (David Schellenschmidt). Er gilt als extrem gewaltbereit und scheint zu allem fähig.
Um den Ausbruch zu ermöglichen, hatte Hakel einen Suizid-Versuch vorgetäuscht, um dann einen Pfleger, der ihm zu Hilfe kommen wollte, als Geisel zu nehmen.
Inwieweit sein Zimmergenosse Milan Tannenberg (Thomas Zerck), der wegen sexueller Übergriffe einsitzt, in die Pläne involviert war, ist zunächst unklar.
Aufgrund von heftigem Drogenkonsum in seiner Jugend wurde bei Hackel eine schwere, antisoziale Persönlichkeitsstörung mit impulsiven Ausbrüchen festgestellt. Als Erstes sucht er seinen Vater, den berühmten Rennfahrer Kai Welke (Harald Schrott, 58), auf und richtet ihn übel zu.
Kurz darauf finden Ina Zimmermann (Melanie Marschke, 56), Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer, 40) und ihr Team die Leiche von Milan Tannenberg im Kofferraum eines Mietwagens. Doch je tiefer das Team in den Fall eintaucht, desto mehr verschwimmen die Grenzen zwischen Täter und Opfer. Was als Fahndung beginnt, wird zur Suche nach dem Ursprung der Brutalität.
"SOKO Leipzig"-Folge "Disco Kind": Lohnt sich das Einschalten?
Ja, durchaus.
Der Fall ist spannend gestaltet und das undurchsichtige Familiendrama fesselt bis zum Schluss. Im Gegensatz zur vorigen Episode hält das Ende diesmal eine unerwartete Wendung bereit!
Der Tod von Kommissar Jan Maybach (Marco Girnth, 55) ist bei den SOKO-Mitgliedern keineswegs verwunden.
Der Umgang mit dem tragischen Ereignis fällt dabei jedoch höchst unterschiedlich aus: So hat sich Kriminaltechniker Lorenz Rettig (Daniel Steiner) mithilfe künstlicher Intelligenz einen digitalen Avatar von Maybach geschaffen, mit dem er sich nachts im Zwiegespräch austauscht. Der KI-Kommissar ringt Rettich dann noch das Versprechen ab, auf Kommissarin Ina Zimmermann aufzupassen - wie süß ist das denn?
Die "SOKO Leipzig"-Episode "Disco Kind" läuft am Freitag, 6. März 2026, um 21.15 Uhr im ZDF. Oder bereits jetzt jederzeit auf Abruf in der ZDF-Mediathek.
Titelfoto: ZDF/Steffen Junghans