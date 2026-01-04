"SOKO Potsdam"-Duo offenbart: "Wir können uns gut auf den Arm nehmen"

Potsdam - Für die Serienstars Anja Pahl (51) und Agnes Decker (39) spielt das Geschlecht bei TV-Polizisten keine Rolle – entscheidend sind Erfahrung und Humor.

Anja Pahl (51)(l.) ist seit 2021 bei der ZDF-Serie SOKO Potsdam dabei und Agnes Decker (39) seit 2022 an ihrer Seite. © Britta Pedersen/dpa

"Ich sehe den Unterschied weniger zwischen Männern und Frauen als zwischen unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen", sagte Pahl. "In der "SOKO Potsdam" funktioniert Ermittlung nur als Teamleistung und da sind starke Kolleginnen genauso wichtig wie starke Kollegen."

Als Kriminalhauptkommissarin Tamara Meurer ist Pahl seit 2021 bei der ZDF-Vorabendserie "SOKO Potsdam" dabei. Seit 2022 ermittelt Agnes Decker in der Rolle der Pauline Hobrecht an ihrer Seite.

Decker sieht das Besondere an diesem Frauenduo, "dass sie sich foppen und auf den Arm nehmen können, was sonst oft nur männlichen Ermittlern zugeschrieben wird. Anja zeigt außerdem, wie man Humor aufwertend einsetzt. Witze funktionieren nicht, indem man andere abwertet, sondern durch clevere Pointen, die die andere Person aufwerten – herausfordernd, aber richtig gut."

Mit der Folge "Nachts im Wald" geht die Krimiserie am Montag (5. Januar) um 18 Uhr in die achte Staffel.