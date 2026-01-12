RTL wirft "Gala" raus: Moderatorin äußert sich in letzter Ausgabe unter Tränen
Köln - Schluss. Aus. Vorbei: Am Wochenende flimmerte die letzte "Gala"-Ausgabe über die Mattscheibe. Es wurde ein tränenreicher Abschied - vor allem für die Moderatorin!
Vor wenigen Tagen hatte RTL im Zuge eines umfangreichen Sparprogramms verkündet, das "Boulevard"-Magazin dauerhaft aus dem Programm zu werfen. Annika Lau (46) ging der Abschied nach rund dreieinhalb Jahren sichtlich an die Nieren.
Als der letzte Vorhang fiel, wurde die 46-Jährige mächtig emotional. Unter Tränen erklärte sie: "Das war es von uns. Leider. Gala war mein Baby." Die gesamte Crew hätte die Show gerne fortgesetzt.
"Wir hätten wahnsinnig gerne weitergemacht, müssen uns aber schweren Herzens verabschieden aus dem Fernsehmarkt", lautete ihre Erklärung an die Zuschauer vor den Bildschirmen. Die Sendung sei für sie eine Herzensangelegenheit gewesen.
In diesem Zusammenhang betonte Lau auch nochmal, dass ihr ein achtungsvoller Umgang bei der Produktion der VIP-Storys immer wichtig gewesen sei. "Wir haben uns immer bemüht, alle Geschichten auf Augenhöhe zu erzählen", so die Gastgeberin.
Knapp eine Million TV-Zuschauer zum "Gala"-Abschied
Ein riesiges Lob richtete sie zudem an die Mannschaft hinter den Kulissen, eine "ganz, ganz besondere Redaktion, die wertschätzend ist".
Die bedrückende Atmosphäre im Studio war greifbar. Lau gestand offen und ehrlich: "Wir leiden alle!"
Nach Drehschluss meldete sich die 46-Jährige noch einmal in ihrer Instagram-Story zu Wort und erklärte sentimental: "Was für eine tolle Spielwiese das war für uns, […] was für ein wunderschönes Stück Geschichte wir im Fernsehen geschrieben haben."
Auch Co-Moderatorin Janin Ullmann (44) reagierte auf ihrem Kanal. "Danke an alle Kolleginnen und Kollegen für die schönste Zeit. Das tut weh heute", schrieb die Blondine zu einem Screenshot der Abschiedssendung.
Die letzte Sendung sahen sich im Schnitt rund 960.000 Zuschauer an. Das entsprach einem Marktanteil von sechs Prozent beim Gesamtpublikum. Es war das gewohnt überschaubare Quotenniveau, das die Sendung auch in den letzten Jahren erzielte.
Titelfoto: Instagram/annikalauofficial (Screenshot)