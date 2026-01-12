RTL wirft "Gala" raus: Moderatorin äußert sich in letzter Ausgabe unter Tränen

Köln - Schluss. Aus. Vorbei: Am Wochenende flimmerte die letzte "Gala"-Ausgabe über die Mattscheibe. Es wurde ein tränenreicher Abschied - vor allem für die Moderatorin!

Rund dreieinhalb Jahre moderierte Annika Lau (46) das RTL-Boulevard-Magazin "Gala". © Instagram/annikalauofficial (Screenshot)

Vor wenigen Tagen hatte RTL im Zuge eines umfangreichen Sparprogramms verkündet, das "Boulevard"-Magazin dauerhaft aus dem Programm zu werfen. Annika Lau (46) ging der Abschied nach rund dreieinhalb Jahren sichtlich an die Nieren.

Als der letzte Vorhang fiel, wurde die 46-Jährige mächtig emotional. Unter Tränen erklärte sie: "Das war es von uns. Leider. Gala war mein Baby." Die gesamte Crew hätte die Show gerne fortgesetzt.

"Wir hätten wahnsinnig gerne weitergemacht, müssen uns aber schweren Herzens verabschieden aus dem Fernsehmarkt", lautete ihre Erklärung an die Zuschauer vor den Bildschirmen. Die Sendung sei für sie eine Herzensangelegenheit gewesen.

In diesem Zusammenhang betonte Lau auch nochmal, dass ihr ein achtungsvoller Umgang bei der Produktion der VIP-Storys immer wichtig gewesen sei. "Wir haben uns immer bemüht, alle Geschichten auf Augenhöhe zu erzählen", so die Gastgeberin.