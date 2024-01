Krebszüchter in Teich ertränkt: "Man konnte ihn wunderbar unter Wasser drücken"

Wismar - Neue Leiche für die " SOKO Wismar "! Diesmal wird ein Krebszüchter tot in einem seiner Teiche gefunden - verprügelt und ertränkt. Mehrere Personen kommen als Täter infrage.

Krebszüchter Manuel Janssen wurde ermordet. © ZDF/Meyerbroeker

In einem Teich wird die Leiche von Manuel Janssen (gespielt von Stephan Heidrich) gefunden. Der Krebszüchter wurde offensichtlich übel zugerichtet.

"Frische Einblutungen im Brust- und Bauchbereich - wie von Schlägen. Das waren keine Fäuste, das muss irgendein Knüppel oder sowas gewesen sein", sagt Rechtsmedizinerin Dr. Helene Sturbeck (Katharina Blaschke, 67).

Die Todesursache sei aufgrund des Schaumpilzes an Mund und Nase allerdings Ertrinken. "Man konnte ihn hier wunderbar unter Wasser drücken", sagt sie, während sie auf das flache Gewässer zeigt.

"Wir haben hier überhaupt keine Konkurrenz", erklärt Witwe Natalie Janssen (Monika Wegener, 42) das Monopol. "Der nächste Krebszüchter sitzt an der Grenze zu Dänemark oder in Polen." Zuletzt sei das Geschäft sehr gut gelaufen, gibt sie an.