Crazy Fall für die SOKO: Bekannter Gamer-Opa stirbt beim Zocken

Wismar - Der Tod eines Rentners, der als Gamer-Opa bekannt war, beschäftigt am Mittwochabend die " SOKO Wismar ". Natürlich gibt es wieder eine Reihe Verdächtiger.

Wieso musste Reinhold Graf sterben? © ZDF/Meyerbroeker

Rechtsmedizinerin Dr. Helene Sturbeck (gespielt von Katharina Blaschke, 67) erwartet Kriminalhauptkommissarin Karoline Joost (Nike Fuhrmann, 48) und ihren Kollegen Lars Pöhlmann (Dominic Boeer, 45) schon in einer Dachgeschosswohnung.

Sie hockt neben der Leiche von Reinhold Graf (Günter Petri), einem stadtbekannten Videospiele-Zocker, und zeigt auf ein Hämatom am Kopf des Rentners. "An der Schläfe ist der Schädelknochen besonders dünn. Meinem ersten Eindruck nach muss das gestern Abend passiert sein, so zwischen 20 und 24 Uhr."

Einen einfachen Sturz des 73-Jährigen kann Sturbeck direkt ausschließen. "Für mich sieht das nach stumpfer Gewalt aus. Ich glaube, er wurde mit einem kantigen Gegenstand erschlagen."

Kriminaltechnikerin Roswitha Prinzler (Silke Matthias, 63) könnte sich vorstellen, dass die ungewöhnlich positionierte Tastatur, bei der einige Tasten locker sind, die Tatwaffe ist.