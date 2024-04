 "Sportschau"-Moderatorin Lea Wagners neue Quiz-Show: "Ich fiebere automatisch mit"

Hamburg - "Frag mich was Leichteres!" heißt es ab dem heutigen Montag für Lea Wagner (29). Die "Sportschau"-Moderatorin wird in der neuen, gleichnamigen Show zum ersten Mal zur Quiz-Masterin.

Mal sehen, ob Lea Wagner (29) was Leichtes fragt. © NDR/UFA Show & Faktual/Uwe Ernst

TAG24: Alexander Bommes (48) moderiert "Gefragt - Gejagt", Esther Sedlaczek (38) "Quizduell - Olymp": Ist es mittlerweile in der ARD Pflicht, dass "Sportschau"-Moderatoren eine eigene Quiz-Show bekommen?



Lea Wagner: Nein, das hat wirklich nichts miteinander zu tun. (lacht) Unabhängig von der "Sportschau" habe ich schon vor einigen Jahren an einem internen ARD-Casting im Bereich Quiz und Entertainment teilgenommen. Ich wurde dann gefragt, ob ich Interesse hätte, die Show "Frag mich was Leichteres" zu moderieren.

TAG24: Die deutsche Fernsehlandschaft ist geprägt von unzähligen Quizsendungen. Braucht es da noch eine weitere?

Wagner: Was es braucht und was nicht, entscheiden die Zuschauer. Für mich haben Quizshows immer etwas Verbindendes. Es ist schön, auf eine entspannte Art unterhalten zu werden und gleichzeitig das Gefühl zu haben, etwas für seine Bildung zu tun. Deshalb bin ich ein großer Fan von Quizshows.

TAG24: Was macht Ihre Quizsendung besonders?

Wagner: Was die Show so spannend macht, ist die Interaktion zwischen den Kandidaten, den Experten und mir. Ich bin jedenfalls unfassbar dankbar über die tolle Auswahl meiner Rate-Familie. Es hat von Beginn an hervorragend harmoniert. Wir haben miteinander so viele Tage im Studio verbracht, von früh bis spät, und jeden Abend wären wir am liebsten noch zusammen zum Abendessen gegangen.

Außerdem sorgt das Spielkonzept für Spannung. Die Kandidaten können in jeder Situation entscheiden, ob sie die Frage selbst beantworten oder an ihren Gegenspieler weitergeben wollen. Es kommt darauf an, den Gegner genau einzuschätzen und die richtige Taktik zu wählen. Sollte der Experte die Antwort auch nicht wissen, gewinnt der Kandidat das Geld für sein Team. Bei "Frag mich was Leichteres!" hat man zudem die Möglichkeit, die Kandidaten näher kennenzulernen. Denn wenn sie gewinnen, sind sie in der nächsten Sendung wieder dabei, um ihren Titel zu verteidigen.