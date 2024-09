Stefan Raab kehrt auf die TV-Bühne zurück: "So etwas noch nie erlebt"

Es ist das Comeback des Jahres! Stefan Raab kehrt auf die TV-Bühne zurück. In Düsseldorf steigt er zum dritten Mal gegen Regina Halmich in den Boxring.

Von Florian Fischer, Patrick Richter

Düsseldorf - Es ist das Comeback des Jahres! Nach fast zehn Jahren kehrt Stefan Raab (57) auf die TV-Bühne zurück. Am Samstagabend steigt die "TV total"-Legende zum dritten Mal gegen Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich (47) in den Ring.

14. September, 12.12 Uhr: Kommentator Frank Buschmann völlig euphorisiert: "Noch nie erlebt"

Der Kommentator des Box-Spektakels Frank Buschmann (59) hat vorab verraten, dass der Schaukampf zwischen Raab und Halmich das größte wird, was er in jahrzehntelanger Fernsehunterhaltung machen durfte: "Ich habe so etwas noch nie erlebt", gibt der 59-Jährige vorab im Interview bei RTL zu. Wie der Entertainer aber tatsächlich aussehen wird, wenn er nach fast zehn Jahren TV-Abstinenz in den Ring steigt weiß Kommentatoren-Urgestein "Buschi" dagegen auch nicht. "Ich habe diese Woche nur mit Stefan Raab telefoniert", verrät er.

Wer am Ende des Schaukampfes als Sieger aus dem Ring steigt ist bekanntlich völlig offen. Für den ehemaligen Schwergewichts-Profi-Boxer Axel Schulz (55) gibt es jedoch einen Favoriten: "Stefan hat durch den Gewichtsvorteil ein bisschen die Nase vorn." Das könne Regina Halmich jedoch durch ihre langjährige Erfahrung wett machen, so der 55-Jährige.

14. September, 8:45 Uhr: Kampfhalle hermetisch abgeriegelt - Raab plant riesen Einlauf-Show

Niemand soll offenbar sehen was an Vorbereitungen für die Show des Jahres im ausverkauften PSD-Bank Dome in Düsseldorf abgeht. Die Halle ist vorab hermetisch abgeriegelt worden. Denn: Laut Informationen der BILD plant Raab die größte Einlauf-Show die es jemals bei einem Boxkampf gegeben hat. 45 Minuten soll die triumphale Rückkehr der selbsternannten "Killerplauze" dauern. Und: Angeblich soll der Entertainer nicht vor 22 Uhr auf der Bühne erscheinen.

14. September, 8.36 Uhr: Halmich bringt engen Vertrauten mit zum Ring!

Der Tag des Kampfes ist da! Und wie jetzt bekannt wurde wird Raabs Kontrahentin Regina Halmich mit jemand ganz besonderem vor Ort sein. Halmichs langjähriger Anwalt und enger Vertrauter Christoph Schickhardt (69) wird überwachen, dass alle getroffenen Vereinbarungen eingehalten werden. Dazu sitzt der Star-Anwalt auch während des Kampfes in Ringnähe.

13. September, 16.26 Uhr: Macht Raab bald mit diesem Entertainer gemeinsame Sache?

Mit diesem Clip hat Stefan Raab (57) alle überrascht! Seit wenigen Tagen veröffentlicht die "TV total"-Ikone immer wieder Videos auf seinem Instagram-Kanal, um die Spannung über sein Aussehen vor dem Kampf gegen Regina Halmich (47) aufrechtzuerhalten. In zwei von drei Mitschnitten, ist dort Michael "Bully" Herbig (56) zu sehen und das ist kein Zufall. Denn angeblich soll die Zusammenarbeit der beiden Unterhaltungs-Giganten von Dauer sein. Demnach soll Raab sogar für einen kurzen Auftritt als musikalischer Cowboy in der Fortsetzung von Herbigs "Der Schuh des Manitu" im Gespräch sein.

13. September, 10.29 Uhr: Diese Frau soll das Box-Spektakel leiten

Da der Bund Deutscher Berufsboxer (BDB) die Aufsicht und das Kommando am und im Ring haben, muss auch ein offizieller Ringrichter den Kampf leiten. Wie BILD berichtet, soll eine junge Frau aus Kaltenkirchen bei Hamburg dabei die Favoritin auf den Job beim Fight zwischen Raab und Halmich sein. Dabei soll es sich um Karoline Pütz (23) handeln. Sie ist die Tochter von BDB-Präsident Thomas Pütz (58).

13. September, 10.20 Uhr: Zoff zwischen Stefan Raab und Regina Halmich schon vor dem Fight