Eltern mit Kindern im Drogen-Hotspot: "Rauchwolke, durch die schon Sechsjährige gegangen sind"

Hamburg - Die Hansestadt gilt als einer der größten Drogen-Umschlagplätze Deutschlands. Über Containerschiffe kommt hier unter anderem tonnenweise Kokain an, dessen Entladung die Polizei zu selten verhindern kann. In Hamburg selbst werden diese und andere Betäubungsmittel dann teilweise öffentlich an belebten Plätzen konsumiert.