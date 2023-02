Neuzugang bei "Sturm der Liebe": Dieser TV-Star wird Köchin an Roberts Seite!

Als dann auch noch Gefühle zu einer alten Bekanntschaft aufkeimen, ist das Chaos perfekt. Doch Greta will sich nicht unterkriegen lassen, denn mit der Chance im Luxushotel zu arbeiten, verwirklicht sie sich einen Traum.

Bisher war hier André (gespielt von Joachim Lätsch, 66) zuständig - doch der macht sich auf, ein Restaurant in Südafrika zu eröffnen. Hotel-Chef Robert (Lorenzo Patané, 45) sucht daher Ersatz und findet ihn in der bodenständigen und humorvollen Greta.

In der beliebten RTL-Serie "Doctor's Diary" spielte Laura Osswald (40, v.l.n.r.) neben Florian David Fitz (48), Diana Amft (47) und Kai Schumann (46). © Karlheinz Schindler/dpa

"Ich bin und bleibe ein Serienkind. Für mich gibt es in meinem Beruf nichts Schöneres, als jeden Tag zu meiner 'Setfamilie' zu kommen. Es macht unheimlich Spaß, an den Rollen zu feilen und den Figuren Farbe zu verleihen", erklärt Laura Osswald zu ihrem neuen Engagement bei der ARD.

Mit ihrer neuen Rolle teilte die Schauspielerin eine Leidenschaft: "Greta ist eine lustige, liebenswerte und selbstbewusste Frau. Die Leidenschaft am Kochen und die Fähigkeit, eigenständig durchs Leben zu gehen verbindet uns", erklärt Osswald und fügt hinzu: "Ich freue mich darauf, ihr weiterhin Flügel verleihen zu dürfen."

Bekannt wurde Osswald 2005, als sie die Rolle der "Hannah Refrath" in der Telenovela "Verliebt in Berlin" übernahm. Später war sie außerdem in Produktionen wie "Die Rosenheim-Cops", "Doctor's Diary", "München Mord" oder "Kroymann" zu sehen. Auch für die ZDF-Serie "Lena Lorenz" stand sie vor der Kamera.

"Sturm der Liebe" läuft immer montags bis freitags um 15.10 Uhr im Ersten. Die Folgen sind außerdem drei Monate lang in der ARD-Mediathek verfügbar.