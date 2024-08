"Sturm der Liebe": Bett-Geständnis! Hat Erik Yvonne wirklich betrogen?

München - In einer neuen Folge " Sturm der Liebe " klärt sich das Geheimnis um die Nacht zwischen Nicole und Erik.

Wie es damit in der nächsten Folge weitergeht, liest Du unten!

Unterdessen bringt es Erik nicht über sich, Yvonne (Tanja Lanäus, 53) reinen Wein einzuschenken. Er appelliert an Nicole, das Geschehene ruhen zu lassen: Michael würde ihr einen Seitensprung sicherlich nie verzeihen!

Nicole (Dionne Wudu, 42) will Michael (Erich Altenkopf, 55) von ihrer Nacht mit Erik (Sven Waasner, 44) erzählen, obwohl sie sich noch immer nicht an die Einzelheiten erinnert. Die Nachricht von Anas Unfall verhindert ihr Geständnis.

Aus Sorge um Ana (Soluna-Delta Kokol, 26) arbeiten Vincent (Martin Walde, 36) und Philipp (Robin Schick, 30) zum ersten Mal zusammen. Sie entdecken Ana schließlich verletzt im Schnee und bringen sie ins Krankenhaus. Während sie nachts an ihrem Bett wachen, müssen sich die Männer eingestehen, dass ihr Streit mit Schuld an Anas Unfall hat.

Nicole (Dionne Wudu, 42) erinnert sich rechtzeitig, was passiert ist und kann sich wieder mit Michael (Erich Altenkopf, 55) freuen. © ARD/WDR / Thomas Neumeier

Nicole willigt ein, ihre vermeintliche Affäre zu verschweigen. Doch so erträgt sie es kaum, in Michaels Nähe zu sein.

Yvonne bemerkt, dass ihr Erik etwas verheimlicht. Nach einer gemeinsamen Nacht muss sich Erik eingestehen, dass Yvonne die Wahrheit verdient hat.

Derweil holt Nicole endlich die Erinnerung an den wilden Abend ein: Was wirklich passiert ist, ist viel harmloser als gedacht. Kann sie Erik aufhalten, bevor er eine falsche Beichte ablegt?

Theo zweifelt nach der Reaktion seines Vaters an sich. Lale (Yeliz Simsek, 34) will ihm Mut machen, doch ihr Freund ist so abgelenkt, dass ihm bei der Arbeit ein Fehler unterläuft.

Ana bracht Abstand von Philipp und Vincent. Sie plant, nach Gut Thalheim zu fahren, um endlich einen freien Kopf zu bekommen.

"Sturm der Liebe" läuft montags bis freitags immer um 15.10 Uhr im Ersten und vorab in der ARD-Mediathek.