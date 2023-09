"Sturm der Liebe": Dieser Entschluss zerstört Leanders Leben

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " fällt Eleni eine Entscheidung und ein neues Gesicht sorgt für Aufruhr am Fürstenhof.

Als er seinen Freund draußen zu Rede stellen will, gerät die Küche unter Druck, denn Tester Mario Pankratz (Silvester von Hößlin, 45) ist eingetroffen!

Robert (Lorenzo Patané, 45) hat Michael (Erich Altenkopf, 53) zu einem Probeessen eingeladen. Der findet Nicole (Dionne Wudu, 41) allerdings viel interessanter als das, was auf den Tisch kommt. Kein Wunder: Robert erfährt, dass er ihr wieder E-Mails geschrieben hat.

Hin- und hergerissen vertraut sich Eleni schließlich ihrer Mutter Alexandra (Daniela Kiefer, 49) an. Sie steht ihr zur Seite und bekräftigt ihren Entschluss für Julian. So bestärkt schlägt Eleni Julian vor, bei ihr einzuziehen.

Das Chaos nimmt seinen Lauf, als sich Robert danach noch in der Küche verletzt und ins Krankenhaus muss. Greta (Laura Osswald, 41) steht alleine da - und weiß nicht, welche Geheimzutat im Hauptgang fehlt. Kann sie das Gericht und damit den Test retten?

Hildegard (Antje Hagen, 84) ist zuversichtlich, doch Tester Mario gibt Greta zu verstehen, dass der "Fürstenhof" seine Sterne nur unter einer Bedingung behalten wird.

Was Mario verlangt, sehen die Zuschauer am heutigen Dienstag um 15.10 Uhr im Ersten. Alle aktuellen Folgen kannst Du bereits vorab online in der ARD-Mediathek anschauen.