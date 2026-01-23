"Sturm der Liebe" fliegt aus dem Programm: Das steckt dahinter
München - Am Freitag werden Zuschauer der ARD-Serie "Sturm der Liebe" enttäuscht, denn die Sendung fliegt für die Übertragung der Sportschau aus dem Programm.
Statt Liebesdramen werden am Freitagmittag unter anderem der Ski-Weltcup aus Kitzbühel, der Rodel-Weltcup aus Oberhof und der Snowboard-Weltcup von der Simonhöhe übertragen. Am Nachmittag stehen in der ARD dann der Freestyle-Weltcup aus Veysonnaz, der Langlauf-Weltcup aus Goms sowie die Skiflug-Weltmeisterschaften aus Oberstdorf auf dem Programm.
Bis es wieder eine neue Folge aus Bichlheim gibt, kannst Du schon nachlesen, was Dich kommende Woche erwartet.
Larissa (gespielt von Anna Karolin Berger, 33) hat erfahren, dass in Kürze eine Prüfung durch das Familiengericht ansteht. Sie weiß, dass sie Yannik (Jo Weil, 48) wohl einmal zu viel vor den Kopf gestoßen hat. Weil er ihre Manipulationen satthat, will er die Scheinehe bei der Befragung auffliegen lassen!
Kilian (Anthony Paul, 41) kann nicht fassen, dass sein Bruder nicht mehr mitspielen will. Schließlich würde er mit der Wahrheit nicht nur Larissa schaden, sondern auf Kilians Traum von einem eigenen Restaurant zerstören.
Achtung, Spoiler: Streit um Anteile am "Fürstenhof" wirkt sich auf Christophs Beziehung aus
Larissa sucht Rat bei Sophia (Krista Birkner, 59) und heckt eine perfide Masche aus: Kann sie Yannik so verführen, dass er wieder auf ihrer Seite steht?
Derweil hat auch Sophia Probleme mit ihrer Beziehung. Sie will ihre Anteile am "Fürstenhof" nicht an Christoph (Dieter Bach, 62) verkaufen. Für ihn wäre das ein Vertrauensbeweis, doch Sophia fühlt sich erpresst! Christoph will nicht nachgeben: Hat sich Sophia gar nicht verändert?
Der Vorwurf macht sie nur noch wütender. In der nächsten Hotelbesprechung rächt sich Sophia und stimmt für einen Vorschlag von Werner, weil sie weiß, dass das Christoph auf die Palme bringt. Sieht so etwa eine Beziehung auf Augenhöhe aus?
Eine neue Folge "Sturm der Liebe" läuft am Montag, dem 26. Januar um 15.10 Uhr im Ersten. Direkt nach der Ausstrahlung gibt es die nächste Folge schon online in der ARD-Mediathek.
Titelfoto: ARD/WDR/Thomas Neumeier