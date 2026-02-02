"Sturm der Liebe": Neuer Förster in Bichlheim lässt Herzen fliegen
München - In einer neuen Folge der ARD-Serie "Sturm der Liebe" sorgt ein neuer Bewohner für Wirbel und Werner hat mit wachsenden Zweifeln zu kämpfen.
Neuzugang in Bichlheim: Marlon Ständler (gespielt von Frederik Bott, 34) tritt seinen Dienst als Förster im Ort an.
Er freut sich, seinen alten Freund aus Kindertagen wiederzusehen: Fritz (Thimo Meitner, 31) hat im Gespräch sofort die passende Partnerin für ihn vor Augen.
Doch bevor er ihm Fanny (Johanna Graen, 36) offiziell vorstellen kann, treffen die beiden im Wald aufeinander. Bei der Bekämpfung einer invasiven Pflanze tritt ihm eine engagierte Naturschützerin in den Weg. Marlon ist sofort verzaubert.
Derweil zweifelt Werner (Dirk Galuba, 85) an den Absichten seines Enkels Massimo (Philip Birnstiel, 37). Als Werner auf Sponsorensuche für ein Golfturnier geht, bietet Massimo seine Hilfe an.
Doch der Hoteldirektor zögert - denn was, wenn Christoph (Dieter Bach, 62) und Katja (Isabell Stern, 47) recht haben und sein Enkel ein Betrüger ist?
Achtung, Spoiler: So geht es in der nächsten Folge "Sturm der Liebe" weiter
Marlon hat es voll erwischt: Er gesteht Fritz, dass er sich auf den ersten Blick in Fanny verliebt hat! Doch sein Freund muss ihn bremsen: Fritz erklärt, dass Fannys Herz gerade erst vom Chefkoch des Fürstenhofs gebrochen wurde.
Als Marlon dann ein Gespräch zwischen Fanny und Kilian beobachtet, bekommt er prompt einen schlechten Eindruck von ihm. Bei der erstbesten Gelegenheit nimmt er kein Blatt vor den Mund und geigt Kilian seine Meinung.
Werner will Massimo noch eine Chance geben und lässt ihn das Sponsoring-Konzept ausarbeiten. Als Erik (Sven Waasner, 46) davon erfährt, wird er eifersüchtig und sieht seinen Posten als Geschäftsführer bedroht. Um den Konkurrenten auszuschalten, will er Massimos Erfolg sabotieren.
Wie es weitergeht, siehst Du bei "Sturm der Liebe" immer montags bis freitags, um 15.10 Uhr, im Ersten. Direkt nach der Ausstrahlung gibt es die nächste Folge schon online in der ARD-Mediathek.
Titelfoto: ARD/WDR/Thomas Neumeier