"Sturm der Liebe": Neuer Förster in Bichlheim lässt Herzen fliegen

München - In einer neuen Folge der ARD-Serie " Sturm der Liebe " sorgt ein neuer Bewohner für Wirbel und Werner hat mit wachsenden Zweifeln zu kämpfen.

Fanny (Johanna Graen, 36) hat Förster Marlon (Frederik Bott, 34) sofort den Kopf verdreht. © ARD/WDR/Thomas Neumeier

Neuzugang in Bichlheim: Marlon Ständler (gespielt von Frederik Bott, 34) tritt seinen Dienst als Förster im Ort an.

Er freut sich, seinen alten Freund aus Kindertagen wiederzusehen: Fritz (Thimo Meitner, 31) hat im Gespräch sofort die passende Partnerin für ihn vor Augen.

Doch bevor er ihm Fanny (Johanna Graen, 36) offiziell vorstellen kann, treffen die beiden im Wald aufeinander. Bei der Bekämpfung einer invasiven Pflanze tritt ihm eine engagierte Naturschützerin in den Weg. Marlon ist sofort verzaubert.

Derweil zweifelt Werner (Dirk Galuba, 85) an den Absichten seines Enkels Massimo (Philip Birnstiel, 37). Als Werner auf Sponsorensuche für ein Golfturnier geht, bietet Massimo seine Hilfe an.

Doch der Hoteldirektor zögert - denn was, wenn Christoph (Dieter Bach, 62) und Katja (Isabell Stern, 47) recht haben und sein Enkel ein Betrüger ist?