Überraschung bei "Sturm der Liebe": Mario Basler übernimmt Rolle in ARD-Telenovela

München - Ein Fußball-Original stürmt den "Fürstenhof"! Mario Basler (57) ist ab Folge 4542 (voraussichtlicher Sendetermin: 20. Februar 2026) bei der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " in einer Gastrolle zu sehen.

Mario Basler (57) hat eine Gastrolle bei "Sturm der Liebe". © ARD/Christof Arnold

Wie Bavaria Film in München mitteilte, wird sich der ehemalige Nationalspieler selbst als charismatischen Talentscout des fiktiven Münchner Klubs Weiß-Gold spielen.

In seiner Gastrolle entdeckt Basler den hochbegabten Keeper Leo Neubach (gespielt von Aurel Klug, 20). Basler erkennt sofort: Da steht mehr als nur ein Talent zwischen den Pfosten. Er will ihn für den Profifußball gewinnen.

Doch für Leo beginnt ein emotionales Tauziehen zwischen Traum und Zweifel.

"Die Dreharbeiten bei 'Sturm der Liebe' haben mir richtig Spaß gemacht. Am Set war gute Stimmung, alle waren nett und man hat sich sofort wohlgefühlt", sagte Basler in der Mitteilung.

"Auch der Außendreh lief super, das Wetter hat gepasst - insgesamt war das eine coole Erfahrung."