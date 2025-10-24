"Sturm der Liebe" mit besonderer Hochzeit und traurigem Abschied
München - Die ARD-Serie "Sturm der Liebe" feiert bald 4500 Folgen. Zuschauer dürfen sich auf eine besondere Sendung mit vielen bekannten Gesichter freuen.
Denn Hildegard und Alfons Sonnbichler (gespielt von Antje Hagen, 87 und Sepp Schauer, 76) feiern Goldene Hochzeit und haben dazu ihre Familie an den "Fürstenhof" nach Bichlheim eingeladen.
Für die Feierlichkeiten werden Sohn Alexander (Gregory B. Waldis, 57), Enkel Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag, 32), Clara Lechner (Jeannine Michèle Wacker, 36), Nicole Alves (Dionne Wudu, 43) und Alfons' Bruder Günther Sonnbichler (Johann Schuler, 67) extra anreisen.
Zu ihrem 50-jährigen Hochzeitsjubiläum werden Hildegard und Alfons dann noch einmal vor den Altar treten, verriet der Sender vorab.
"Nach so vielen Hochzeiten, die wir im Fürstenhof schon hatten, ist es etwas ganz Besonderes, nun auch die eigene 'goldene' feiern zu dürfen", erklärt Sepp Schauer. "Es ist wirklich schön, für so ein Ereignis im Mittelpunkt zu stehen", pflichtet Antje Hagen bei. "Wir schätzen uns privat genauso wie als Kollegen - das merkt man einfach."
Die große Party zur 4500. Folge wird voraussichtlich am 18. November um 15.10 Uhr im Ersten ausgestrahlt.
Abschied für immer: Dr. Michael Niederbühl hat etwas vorbereitet
Als wäre die Hochzeit nicht schon emotional genug, gibt es einen weiteren Anlass ein Tränchen zu verdrücken. Denn nach 16 Jahren wird Dr. Michael Niederbühl (gespielt von Erich Altenkopf, 56) Bichlheim endgültig verlassen.
Der "Fürstenhof-Doc" geht und macht Platz für Neues. Davor nimmt er von seinen Freunden Abschied und wird an der Hochzeit "Unsere Liebe" am Klavier spielen.
"Dass ich mein eigenes Lied, das ich selbst komponiert und getextet habe, auch noch hier selber spielen darf - vor dem wunderbarsten Paar von 'Sturm der Liebe', den Sonnbichlers", sagt Altenkopf während der Dreharbeiten.
"Das ist natürlich das größte Geschenk und der schönste Abschied, den ich mir vorstellen kann."
Titelfoto: ARD/Thomas Neumeier