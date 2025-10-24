"Sturm der Liebe" mit besonderer Hochzeit und traurigem Abschied

München - Die ARD-Serie " Sturm der Liebe " feiert bald 4500 Folgen. Zuschauer dürfen sich auf eine besondere Sendung mit vielen bekannten Gesichter freuen.

Antje Hagen (87, hinten l.) und Sepp Schauer (76, hinten r.) feiert mit Marcel Zuschlag (32, v.l.n.r.), Jeannine Michèle Wacker (36), Gregory B. Waldis (57), Dionne Wudu (43) und Johann Schuler (67). © ARD/Thomas Neumeier

Denn Hildegard und Alfons Sonnbichler (gespielt von Antje Hagen, 87 und Sepp Schauer, 76) feiern Goldene Hochzeit und haben dazu ihre Familie an den "Fürstenhof" nach Bichlheim eingeladen.

Für die Feierlichkeiten werden Sohn Alexander (Gregory B. Waldis, 57), Enkel Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag, 32), Clara Lechner (Jeannine Michèle Wacker, 36), Nicole Alves (Dionne Wudu, 43) und Alfons' Bruder Günther Sonnbichler (Johann Schuler, 67) extra anreisen.

Zu ihrem 50-jährigen Hochzeitsjubiläum werden Hildegard und Alfons dann noch einmal vor den Altar treten, verriet der Sender vorab.

"Nach so vielen Hochzeiten, die wir im Fürstenhof schon hatten, ist es etwas ganz Besonderes, nun auch die eigene 'goldene' feiern zu dürfen", erklärt Sepp Schauer. "Es ist wirklich schön, für so ein Ereignis im Mittelpunkt zu stehen", pflichtet Antje Hagen bei. "Wir schätzen uns privat genauso wie als Kollegen - das merkt man einfach."

Die große Party zur 4500. Folge wird voraussichtlich am 18. November um 15.10 Uhr im Ersten ausgestrahlt.