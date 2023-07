"Sturm der Liebe": Sabine Werner zeigt exklusiven Blick hinter die Kulissen!

München - Die Sommerpause ist endlich vorbei! Am heutigen Montag geht es wieder mit " Sturm der Liebe " weiter. Auch wenn die Fans ganze drei Wochen auf ihre TV-Lieblinge verzichten mussten, hatten die Schauspieler nicht frei. Sie drehten fleißig neue Folgen, so wie Sabine Werner (63). Sie ist in der Erfolgs-Telenovela als Helene Richter zu sehen. Die Berlinerin hat TAG24-Reporterin Saskia Hotek hinter die Kulissen mitgenommen.

Die Haare werden hochgesteckt, ein leichtes Tages-Make-up wird von der Maskenbildnerin aufgetragen. Die Schauspielerin ist "ganz dankbar, dass es diese Verwandlung gibt". Dadurch wird sie auf der Straße nicht so häufig erkannt. Und wenn, dann verrät sie sich durch etwas ganz Bestimmtes: "Fans erkennen mich häufig am Lachen", erzählt die charmante Strahlefrau.

Die Vorbereitung in dem kleinen Raum, wo die Schauspielerin mit dem Textcoach auf bequemen, grünen Sofas sitzt, ist wichtig: "Um eine Szene zu drehen, haben wir wenig Zeit. Manchmal sind es nur 25 Minuten, weil in einer Woche fünf neue Folgen entstehen."

TAG24-Reporterin Saskia Hotek (r.) traf die Schauspielerin am Set in München. © Theresa Pohl

Wie gut sich der Cast von "Sturm der Liebe" versteht, ist überall sichtbar. In der Mittagspause spielen sie zusammen Tischtennis oder nehmen lustige Videos für Instagram & Co. auf. Für jeden gibt es zur Begrüßung oder Verabschiedung eine herzliche Umarmung.

"Am Set herrscht ein tolles Klima. Alle ziehen an einem Strang", hebt Sabine Werner hervor. "Es ist nicht übertrieben, wenn man hier von der 'Sturm'-Familie spricht." Die Atmosphäre, die am Set herrscht, sei wie am Theater.



Und dort kennt sich Sabine Werner bestens aus. Auf ihr Studium an der Universität der Künste in Berlin (1982-1986) folgten Engagements in Osnabrück, Graz und Mannheim.