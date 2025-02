"Sturm der Liebe": Greta und Miro vor dem Aus? Es kommt zum Schlimmsten

München - Bei " Sturm der Liebe " steht in den kommenden Folgen ein Paar besonders auf dem Prüfstand. Zwischen Greta und Miro läuft es nicht mehr rund. Was bringt das Fass zum Überlaufen und können sich beide wieder zusammenraufen?

Den Todestag möchte Miro alleine an Lillys Grab verbringen. Als er Greta an der Bushaltestelle trifft, versucht er ihr klarzumachen, warum er nichts von seinen Sorgen erzählt hat.

Zur Erinnerung: Miros Ex Lilly kam bei einem Autounfall ums Leben, als er am Steuer einschlief. Seitdem steht Lillys Geist zwischen Miro und seiner neuen Liebe.

Als er dann auch noch eine Verabredung im "Bräustüberl" absagt, ist Greta sehr enttäuscht. Was sie da noch nicht weiß: Der Todestag von Lilly steht an.

Greta (Laura Osswald, 42) ist völlig geschockt, als Miro einfach auf die Straße läuft. © ARD/WDR / Christof Arnold

Schließlich zieht Greta die Reißleine und macht Schluss. Miro ist nun dazu gezwungen, sich mit seinem früheren Leben auseinander zu setzen.

Alleine liest er einen Brief von Lilly, den sie kurz vor ihrem Tod geschrieben hat. Als ein Windstoß das Papier davon reißt, ist Miro noch nicht zum Abschied bereit.

Völlig kopflos jagt er dem Zettel hinterher und rennt auf die Straße - gerade als Greta im Auto heranfährt!

Ein Unfall wird in letzter Sekunde verhindert: Beinahe hätte Greta Miro überfahren - und alles nur, weil er Lilly nicht loslassen kann!

Miro sieht ein, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Er packt alle Erinnerungsstücke an seine große Liebe in eine Kiste und vergräbt diese samt dem Brief im Wald. Gehört Lilly damit endgültig der Vergangenheit an?

"Sturm der Liebe" läuft immer montags bis freitags um 15.10 Uhr im Ersten. Die aktuellen Folgen könnt Ihr vorab online in der ARD-Mediathek streamen.