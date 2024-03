20.03.2024 13:07 1.521 "Sturm der Liebe": Hat sich Philipp durch den Unfall wirklich verändert?

In der aktuellen Folge der ARD-Serie "Sturm der Liebe" sind zwei Beziehungen am "Fürstenhof" in kritischem Zustand.

Von Friederike Hauer

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" will Philipp eine Beziehung beenden, während Alexandra eine retten muss. Philipp (Robin Schick, 30) macht mit Zoe Schluss - und ahnt nicht, dass er dabei aufgenommen wird! © ARD/WDR / Christof Arnold Philipp (gespielt von Robin Schick, 30) hat Ana (Soluna-Delta Kokol, 26) im Krankenhaus ein Liebesgeständnis gemacht. Hat er sich durch den Unfall wirklich verändert? Ein Problem steht seinem Glück im Weg: Zoe (Lily Lück, 23)! Kann er die Affäre klammheimlich beenden? Lale (Yeliz Simsek, 34) blockt die Avancen von Caspar (Andreas Hagl, 23) sofort ab: Sie ist glücklich vergeben! Doch er bleibt beharrlich und will ihr ein besonderes Geschenk machen. Als Erik (Sven Waasner, 44) dann erfährt, dass Greta (Laura Osswald, 41) ihre Kette vermisst, kommt ihm ein Verdacht. Sturm der Liebe "Sturm der Liebe": Muss sich Greta das gefallen lassen? Tom (Milan Marcus, 37) erfährt, das Alexandra (Daniela Kiefer, 50) zu Christophs Geburtstagsfeier gehen will. Wütend stellt er seine Freundin zur Rede - die zunehmend genervt von seiner Eifersucht ist. Ob sich die beiden wieder versöhnen, sehen die Zuschauer am heutigen Mittwoch um 15.10 Uhr im Ersten. Wie es dann in der nächsten Folge weitergeht, liest Du schon jetzt unten. Ana (Soluna-Delta Kokol, 26) weiß noch nicht, was sie von "neuen" Philipp halten soll. © ARD/WDR / Christof Arnold Achtung, Spoiler! So geht es in der nächsten Folge "Sturm der Liebe" weiter Helenes (Sabine Werner, 63) Date mit Udo (Frank Sollmann, 58) verläuft anders, als geplant. © ARD/WDR / Christof Arnold Alexandra erfährt, dass ihre Tochter Eleni schwanger ist. Über die frohe Botschaft nähert sie sich Christoph (Dieter Bach, 59) an. Hildegard (Antje Hagen, 85) macht ihr klar, dass sie in Beziehungsdingen mehr Rücksicht auf Tom nehmen sollte. Philipp kann eine Ausrede für das aufgezeichnete Telefonat finden. Derweil bemerkt er, dass Natalies (Teresa Klamert, 31) Gefühle für Vincent (Martin Walde, 36) hat. Wird er sie bestärken? Sturm der Liebe "Sturm der Liebe": So fies intrigiert Natalie hinter Anas Rücken! Yvonne (Tanja Lanäus, 52) kann das wiederholte Missverständnis zwischen Erik und Caspar klären. Als sie Caspar dann das Tagebuch seines Vaters überreicht, reagiert er anders, als erwartet. Helene (Sabine Werner, 63) hat ein Date mit Chefarzt Udo Bockstein (Frank Sollmann, 58), bei dem sie vorgibt, die Geschäftsführerin des "Fürstenhofs" zu sein. Doch auch Udo erzählt ihr nicht ganz die Wahrheit über sich. Folgen der aktuellen Staffel "Sturm der Liebe" kannst Du bereits vorab in der ARD-Mediathek anschauen.

Titelfoto: ARD/WDR / Christof Arnold