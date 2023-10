"Sturm der Liebe": Heiratsantrag sorgt für Verwirrung

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " sorgt ein Antrag für Wirbel am "Fürstenhof".

Leander (Marcel Zuschlag, 30) geht vor Eleni (Dorothée Neff, 35) auf die Knie. © ARD/WDR / Christof Arnold

Eleni (gespielt von Dorothée Neff, 35) und Leander (Marcel Zuschlag, 30) planen beide einen Heiratsantrag. Bei ihren Vorbereitungen bekommen sie allerdings insgeheim mit, was der Andere vorhat.

Eleni will deshalb Leander den Vortritt lassen. Allerdings will der ihr die Freunde nicht verderben - am Ende verläuft ihr Picknick am Findling für beide anders als gedacht.

Derweil erfährt Nicole (Dionne Wudu, 41), dass Robert (Lorenzo Patané, 45) in Italien bleiben will. Seine Rückkehr hatte sie bisher davon abgehalten, sich auf Michael (Erich Altenkopf, 53) einzulassen. Ändert sich nun alles?

Während Nicole einen mutigen Entschluss fasst, besinnt sich Michael auf seine Freundschaft mit Robert. Helene (Sabine Werner, 62) hält das ewige Hin und Her nicht mehr aus und macht ihrem Cousin ein Geständnis zu Nicole.