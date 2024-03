"Sturm der Liebe": So geht es nach der Oster-Pause weiter

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " mischt sich Werner in Katjas Liebesleben ein und Vincent muss eine bittere Pille schlucken.

Wie Vincent mit der Enttäuschung umgeht, sehen die Zuschauer am Donnerstag um 15.10 Uhr im Ersten. Wie es nach den Osterfeiertagen weitergeht, liest Du schon jetzt unten.

Vincents (Martin Walde, 36) schlimmste Befürchtung ist eingetroffen: Ana (Soluna-Delta Kokol, 26) und Philipp (Robin Schick, 30) sind wieder zusammen! Sie versucht ihrem Ex die Lage zu erklären - können Ana und Vincent jemals Freunde werden?

Katja (gespielt von Isabell Stern, 41) und Markus (Timo Ben Schöfer, 59) werden durch ein Versehen im Weinkeller eingesperrt. Noch langer Zeit kommen sie sich so wieder näher. Werner (Dirk Galuba, 83) hält von dieser Entwicklung nichts - und will die Annäherung der beiden unbedingt verhindern.

Unter der Belegschaft des "Fürstenhofs" verbreiten sich Klatsch und Tratsch immer schnell. © ARD/WDR / Christof Arnold

Nach Ostern kommt Günther Sonnbichler (Johann Schuler, 66) ans Hotel. Der Anwalt verschleiert seine Identität und legt ein Dating-Profil an, auf dem man ihn nicht gleich erkennt.

Doch eine alte Bekannte kann er nicht täuschen: Helene (Sabine Werner, 63) verabredet sich nichtsahnend zu einem Date. Als bei dem Treffen dann Günther vor ihr steht, staunt sie nicht schlecht. Was will er in Bichlheim?

Eifersüchtig beobachtet Vincent, wie Ana Philipp das Reiten beibringt. Als der dann alleine mit dem Pferd dasteht, kann Vincent nicht widerstehen und schmiedet eine kleine Intrige. Bringt er das junge Glück ins Wanken?

Katja macht sich nach einem neuerlichen Streit zu Markus auf - doch der geht auf Abstand. Voller Wehmut über seine verflossene Liebe reist er schließlich aus Bichlheim ab.

Derweil macht unter der Hotelbelegschaft ein pikantes Gerücht die Runde. Um Was des dabei geht, sehen die Fans am 2. April im Ersten oder bereits vorab in der ARD-Mediathek.