"Sturm der Liebe": Apollos Leben liegt plötzlich in Philipps Händen

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " hat Philipp Glück in der Liebe und Vincent erlebt eine böse Überraschung.

Wer der Unbekannte ist, erfahren die Zuschauer am heutigen Dienstag um 15.10 Uhr im Ersten. Wie es in der nächsten Folge weitergeht, liest Du schon jetzt unten.

Tom (Milan Marcus, 37) will sich nicht mit Christoph (Dieter Bach, 59) versöhnen - trotz der Bitte von Alexandra (Daniela Kiefer, 50). Im Gespräch mit Werner (Dirk Galuba, 83) erkennt er, dass es so nicht weitergehen kann.

Weil Vincent (gespielt von Martin Walde, 36) viele Patienten hat, bietet Philipp (Robin Schick, 30) seine Hilfe an. Er kümmert sich unerwartet liebevoll um Anas (Soluna-Delta Kokol, 26) Pferd. Als sie das mitbekommt, ist sie sehr gerührt.

Alexandra (Daniela Kiefer, 50) überlegt mit Nicole (Dionne Wudu, 41): Wer ist ihre große Liebe? © ARD/WDR / Christof Arnold

Christoph kämpft um Alexandra. Die muss sich eingestehen, dass seine Liebeserklärung etwas in ihr bewegt. Sie bittet Nicole (Dionne Wudu, 41) um Rat. Doch kann ihr ihre Freundin wirklich erklären, was sie selbst in ihrem Herzen spürt?

Philipp freut sich über seinen Kuss mit Ana. Er bereitet alles für ein romantisches Date vor. Derweil will Vincent noch nicht aufgeben und geht zu Anas Wohnung, um mit ihr zu reden - was ihn dort erwartet, haut ihn allerdings um.

Caspar weiß nun, dass er eine große Familie in Asien hat. Dieses Glück hat er allein Yvonne zu verdanken, die sich als sein persönlicher Engel entpuppt. Erik (Sven Waasner, 44) sieht das jedoch anders. Ein verlockendes Angebot könnte die neue Balance in seiner Beziehung zu Yvonne gehörig ins Wanken bringen.

Folgen der aktuellen Staffel "Sturm der Liebe" kannst Du bereits vorab in der ARD-Mediathek anschauen.