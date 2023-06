"Sturm der Liebe"-Eleni platzt der Kragen: Was bildet sich Christoph eigentlich ein?!

Eleni (Dorothée Neff, 35) stellt Christoph (Dieter Bach, 59) zur Rede: Verfällt er wieder in seine alten Muster? © ARD/WDR / Christof Arnold

Valentina (gespielt von Aylin Ravanyar, 26) versucht ihre Freundschaft mit Noah (Christopher Jan Busse, 33) zu kitten - doch der blockt ab. Verzweifelt wendet sie sich an Werner (Dirk Galuba, 82). Der arrangiert unter einem Vorwand ein Treffen mit Noah. Ob das gut geht?

Imani (Belina Mohamed-Ali, 32) kann sich über gleich zwei mögliche Investoren für ihr Projekt freuen: Markus (Timo Ben Schöfer, 57) und Christoph (Dieter Bach, 59) wollen Geld beisteuern. Doch eine Zusammenarbeit mit beiden ist nicht möglich. So entschied sich Imani schließlich für Markus. Christoph ist enttäuscht und lästert bei Imani über Markus. Als Eleni (Dorothée Neff, 35) davon Wind bekommt, stellt sie Christoph zur Rede.

Indes will Leander (Marcel Zuschlag, 30) Eleni davon überzeugen, dass Alexandra (Daniela Kiefer, 49) ein falsches Spiel mit ihm treibt! Sie hat eine Krankenschwester zu einer Falschaussage bewegt. Doch Eleni kann nicht glauben, dass ihre Mutter so etwas tun würde. Leander will die Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen und stellt der Krankenschwester eine Falle. Kann er so endlich seine Unschuld beweisen?

Die frischgebackene Mutter Vanessa (Jeannine Gaspár, 30) und Baby Arthur werden am "Fürstenhof" herzlich empfangen. Doch warum die Freude schnell verfliegt, erfahren die Zuschauer am Montag, dem 12. Juni, um 15.10 Uhr im Ersten.