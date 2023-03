12.03.2023 20:10 704 Süße Überraschung: "Too Hot To Handle"-Sieger sind Eltern geworden

Die "Too Hot To Handle"-Sieger Kevin Njie und Emely Hüffer sind Eltern geworden, verrieten sie am Sonntag in der Reunion-Show auf YouTube und Instagram.

Von Nora Petig

Flensburg/Berlin - Überraschung geglückt! Die "Too Hot To Handle"-Sieger Kevin Njie und Emely Hüffer (beide 26) sind Eltern geworden, verrieten sie am Sonntag in der "Reunion-Show" auf YouTube und Instagram. Kevin und Emely (beide 26) haben offenbar ihre große Liebe gefunden. © Screenshot/Instagram/kevin.njie Ein ganzes Jahr mussten die Sieger der Show ihre Liebe geheim halten. Erst nach dem Staffel-Finale der Netflix-Serie durften die beiden 26-Jährigen auch endlich offiziell knutschen, turteln und schmusen, ohne sich weiter in der Öffentlichkeit verstecken zu müssen. "Ich bin einfach so froh, dass Ihr es jetzt wisst und dass es raus ist", freute sich Emely Anfang der Woche in ihrer Instagram-Story, als endlich die Liebes-Bombe geplatzt war. Zahlreiche Glückwünsche erreichten die beiden seither. TV & Shows Janin Ullmann bei "Schlag den Star" mit pikanter Story: "Hat mich kriminalisiert" Nur wenige Tage später also schon die nächste große Überraschung. Die jungen Reality-Stars sind längst Eltern geworden! "Auch wenn wir es gerne erzählt hätten, war es gleichzeitig so schön, die Schwangerschaft und die Zeit danach nur für uns alleine zu haben und zu genießen", erklärte das Paar jetzt gegenüber der Deutschen Presseagentur. Wie alt der Nachwuchs ist und ob sie Eltern eines kleinen Jungen oder Mädchens geworden sind, blieb aber zunächst weiterhin ihr süßes Geheimnis. "Wir sind erfüllt mit Dankbarkeit und Liebe. Uns gegenseitig als Eltern zu erleben, hat uns noch mehr zusammengeschweißt", verrieten die beiden. Ist hier etwa eine Reality-TV-Liebe entstanden, die wirklich hält? Kevin und Emely turteln auf Instagram Die "Reunion-Show" auf YouTube Emely unnd Kevin verlassen Mexiko mit 86.000 Euro Inzwischen sind Emely und Kevin stolze Eltern. © Privat/Netflix/dpa "Too Hot To Handle" startete am 28. Februar auf Netflix. Jeweils fünf Single-Männer wie auch Frauen wurden in Mexiko mit dem vermeintlichen Wissen aufeinander losgelassen, bei dem erfundenen Format "Tropical Desire" mitzumachen. Es wurde geknutscht und gefummelt, was das Zeug hielt. Bis ... Ja bis die digitale Anstandsdame auftauchte und ein Sexverbot aussprach. Schluss war es mit den Liebkosungen jeglicher Art. Regelverstöße wurden mit Geldstrafen geahndet, die von der Siegerprämie in Höhe von 200.000 Euro abgezogen wurden. Ziel des Spiels: Keusch bleiben, um möglichst viel zu kassieren. Das gelang zwar eher schlecht als recht bei den strahlenden Siegern Kevin und Emely, die die Villa aber immerhin noch mit stolzen 86.000 Euro verlassen durften.

Titelfoto: Privat/Netflix/dpa, Screenshot/Instagram/kevin.njie